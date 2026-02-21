O simplă privire în calendar arată că ne apropiem de începutul Postului Paștelui, una dintre cele mai importante perioade din punct de vedere spiritual pentru credincioșii ortodocși din România. Anul acesta, postul începe pe 23 februarie și se încheie pe 11 aprilie, urmând ca prima zi de să fie sărbătorită pe 12 aprilie. Înainte de intrarea propriu-zisă în post, românii respectă însă o serie de tradiții legate de Lăsata Secului.

Două zile de Lăsatul Secului

Postul Paștelui este singurul din an care are două momente distincte de Lăsatul Secului. Primul este pentru carne și a avut loc în Duminica Înfricoșatei Judecăți, pe 15 februarie. Al doilea este pentru ouă, pește și lactate și se ține pe 22 februarie, în Duminica Izgonirii din Rai a lui Adam, scrie Click.

Perioada dintre aceste două date este cunoscută drept Săptămâna Albă, o etapă de tranziție către post. În acest interval, alimentația se bazează în principal pe legume și lactate. Deși în mod obișnuit miercurea și vinerea sunt zile de post, în Săptămâna Albă acestea devin zile de „harți”, ceea ce înseamnă că este permis consumul de lactate, ouă și pește.

Culoarea albă a alimentelor consumate în această perioadă simbolizează haina luminoasă a postului care urmează, pregătind credincioșii pentru rigoarea spirituală a următoarelor săptămâni.

Duminica Iertării, un moment esențial

Săptămâna Albă se încheie cu Duminica Iertării, un moment cu o profundă încărcătură spirituală. Potrivit tradiției, credincioșii își cer iertare unii altora pentru a intra în post împăcați și fără resentimente. Gestul este considerat esențial pentru ca perioada postului să fie trăită cu sinceritate și curăție sufletească.

Astfel, pe 22 februarie, mulți români obișnuiesc să își ceară iertare de la familie, prieteni sau apropiați, pentru a începe postul într-o stare de liniște și armonie.

Superstiții și interdicții de Lăsata Secului

Pe lângă semnificația religioasă, Lăsata Secului este însoțită și de o serie de obiceiuri populare. Tradiția spune că în ziua Lăsatului Secului de carne nu este bine să fie împrumutați bani sau diferite obiecte, pentru a nu atrage pagube sau necazuri în perioada sărbătorilor.

De asemenea, se spune că nu ar trebui depuse eforturi fizice intense și nici spălate haine, pentru a evita ghinionul. Chiar dacă multe dintre aceste credințe au un caracter popular, ele continuă să fie respectate în numeroase comunități din țară.

Postul Paștelui, care se va încheia pe 11 aprilie, rămâne o perioadă de reflecție, rugăciune și disciplină spirituală, pregătind credincioșii pentru bucuria Învierii.