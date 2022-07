Laura Codruța Kovesi: Nu doresc să candidez la Președinția României. Răspunsul este „nu”, „no”, „nein”, „nie”

Laura Codruța Kovesi, șefa Parchetului European, susține că nu dorește să candideze la Președinția României. „Vreau să construiesc o instituție europeană, independentă, puternică, care să protejeze mai bine bugetul Uniunii Europene”, a spus fosta șefă DNA într-un interviu pentru .

„Nu doresc să candidez la Președinția României. Poate ca să fiu mai clară, răspunsul este «nu», «no», «nein», «nie» – și dacă mai practic puțin cu colegii din EPPO, o să pot să răspund „nu” în cele 17 limbi oficiale în care se discută în EPPO”, susține procurorul-șef european.

Întrebată de ce nu dorește, Laura Codruța Kovesi a adăugat: „Pentru că e un «nu» foarte categoric și sunt procuror-șef european. Principala mea atribuție a fost să construiesc o instituție. Am construit-o de la zero. Când am fost numită, am avut doar o echipă, de câțiva colegi, cu care am construit absolut tot, începând de la proceduri, buget, recrutări de personal. Suntem la început de drum”.

„Vreau să construiesc o instituție europeană, independentă, puternică, care să protejeze mai bine bugetul Uniunii Europene. În momentul în care mandatul meu va ajunge la final, o să am o cunoaștere, spun eu, unică. O să cunosc foarte bine 22 de sisteme de justiție din Europa și nu doresc să candidez la Președinția României”, a mai spus șefa EPPO.