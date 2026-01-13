Legalizarea prostituției a ajuns până la Patriarhie. Ce spune Biserica Ortodoxă Română despre ideea liberalului Ion Iordache

Legalizarea prostituției a aprins spiritele în societatea românească, După ce deputatul PNL Ion Iordache a anunțat că a depus un astfel de proiect, românii s-au împărțit în pro și contra. Și a venit și o reacție de la Patriarhie.

Legalizarea prostituției. „NU” de la Patriarhie

Așa cum era de așteptat, se opune proiectului care propune legalizarea prostituției.

„Prostituția reprezintă o formă gravă de exploatare și tranzacționare a trupului omenesc în scop financiar, având consecințe negative profunde asupra persoanei și asupra societății în ansamblu.

Legalizarea acestei practici nu conduce la vindecarea realităților sociale dureroase asociate prostituției, ci, dimpotrivă, favorizează proliferarea lor, contribuind la desconsiderarea demnității umane și la degradarea morală a societății.”, arată un comunicat dat de Patriarhie.

Legalizarea prostituției nu va duce la eradicarea traficului de persoane, ba dimpotrivă, spun cei de la Patriarhie.

„Legiferarea prostituției nu va conduce la eradicarea traficului de persoane, nici la eliminarea exploatării sexuale și nici la dispariția prostituției ilegale. Dimpotrivă, există riscul real ca aceasta să ofere un cadru legal favorabil extinderii unor practici incompatibile cu libertatea și demnitatea persoanei umane.

În acest context, Patriarhia Română consideră necesară exprimarea unei poziții publice ferme, în conformitate cu învățătura Sfintei Scripturi și a Sfinților Părinți, ori de câte ori inițiativele legislative contravin, în mod evident, valorilor morale și mărturisirii de credință a Bisericii Ortodoxe Române.”, mai arată comunicatul dat de Patriarhie.

Argumente pentru legalizarea prostituției

Ion Iordache, deputatul liberal care propune , spune că acum este un haos total în practicarea prostituției, iar legea lui vine să facă ordine.

„Am inițiat un proiect de lege pentru reglementarea autorizarea și controlul activităților de natură sexuală. Știu că este un subiect sensibil, dar am ales asumarea. În România, aceste activități există, însă astăzi se desfășoară în „zona neagră”: fără control sanitar, fără protecție juridică și sub dominația rețelelor de trafic de persoane.

Am ales reglementarea în locul ipocriziei.

Mulți vor spune că există „alte priorități”. Însă protejarea sănătății publice și combaterea sclaviei moderne nu pot fi niciodată priorități secundare. Statul are obligația să reglementeze realitatea, nu să se prefacă că nu o vede în timp ce victimele sunt exploatate în umbră.”, a transmis deputatul PNL Ion Iordache.

Nu e prima încercare de acest fel.

În 2010, deputatul Silviu Prigoană a depus în Parlament un proiect de lege pentru legalizarea prostituţiei, dar de la Patriarhie a venit același răspuns. Și atunci BOR vorbea despre demnitatea familiei și a persoanei și spunea că n-ar trebui să legalizăm astfel de servicii.