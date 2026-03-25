B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Adrian Teampău
25 mart. 2026, 15:05
Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Ordinul de protecție va intra mai repede în vigoare
  2. Ce se întâmplă la încălcarea ordinului de protecție

Ordinul de protecție va fi comunicat structurilor de poliție în cel mult cinci ore de la emitere hotărârii de către instanță. Măsura este prevăzută într-o lege promulgată de președintele Nicușor Dan.

Ordinul de protecție va intra mai repede în vigoare

Ordinul de protecție va fi comunicat într-un termen mai scurt structurilor de poliție care urmează să-l pună în aplicare. După adoptare, hotărârea instanței va trebui să ajungă în termen de cinci ore la structurile de poliție în a căror rază teritorială se află locuinţa victimei sau a agresorului. Măsura este prevăzută într-o lege promulgată de președintele Nicușor Dan. Scopul este de a asigura un grad sporit de protecție victimelor agresate.

Conform noii legi, o copie a hotărârii va fi trimisă şi Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date. Altă copie va ajunge la reprezentantul autorităţilor cu atribuţii în materia protecţiei victimelor infracţiunilor din localitatea/județul respectiv.

De asemenea, potrivit legii pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, cu cel puţin 14 zile anterioare expirării duratei pentru care a fost emis ordinul de protecţie, autorităţile locale au obligaţia să contacteze victima și să o informeze cu privire la drepturile sale. Aceasta va trebui consiliată să facă demersurile necesare, dacă dorește, pentru prelungirea ordinului de protecţie.

Soluționarea cererii pentru emiterea ordinului de protecție este de competența judecătoriei de pe raza teritorială în care îşi are domiciliul sau reşedinţa victima sau de pe raza teritorială a locului săvârşirii actelor de violenţă.

Ce se întâmplă la încălcarea ordinului de protecție

Conform reglementărilor în vigoare, persoana împotriva căreia a fost emis ordinul de protecţie este pasibilă de sancțiuni dacă încalcă prevederile documentului. Aceata va fi amendată cu o sumă cuprinsă între 5.000 și 10.000 de lei.

Odată cu expirarea duratei măsurilor de protecție, persoana protejată sau reprezentantul legal pot solicita prelungirea ordinului. Măsura va fi luată dacă există indicii că, în lipsa protecţiei, viaţa, integritatea fizică sau psihică ori libertatea i-ar fi puse în pericol. Cererea de emitere a unui nou document poate fi introdusă și de procuror sau reprezentantul autorităţii cu atribuţii în protecția victimelor infracţiunilor.

Instanţa mai dispune, conform noilor reglementări obligarea agresorului să urmeze consiliere psihologică sau psihoterapie. Agresorul trebuie să urmeze consiliere psihologică sau psihoterapie pe toată durata valabilității ordinului de protecţie, cu o frecvență stabilită de judecător, dar nu mai puţin de o şedinţă pe lună.

După caz se poate recomanda internarea într-un centru special. Dacă agresorul este consumator de alcool sau droguri, instanţa poate dispune, cu acordul acestuia, integrarea într-un program de consiliere, tratament, dezintoxicare, dezalcoolizare sau asistenţă de specialitate.

Tags:
