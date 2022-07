Legea pentru apărarea aeriană a intrat în vigoare: România cumpără 32 de avioane F-16 second hand din Norvegia

România second hand norvegiene. Legea care permite statului român să cumpere mai multe avioane de luptă a intrat în vigoare luni, 18 iulie.

România cumpără 32 de avioane F-16 din Norvegia

România dorește să cumpere 32 de aparate F-16 de la regatul scandinav, cu 454 de milioane de euro. Norvegia le scoate din uz pentru că a primit avioane F-35 noi.

Ministru al Apărării Naționale, Vasile Dîncu, a transmis că România nu şi-a permis decât astfel de aeronave la mâna a doua, însă a precizat că avioanele multirol și vor ajuta la îndeplinirea noilor cerințe de la nivelul NATO, potrivit Antena 3.

De asemenea, achiziţia de la Guvernul Regatului Norvegiei a pachetului de 32 avioane F-16 include şi instruirea unui număr minim de specialişti din cadrul personalului tehnico-ingineresc de aviaţie din Forţele Aeriene necesar pentru încadrarea funcţiilor-cheie din structurile de planificare şi execuţie a mentenanţei şi de asigurare a planificării logistice la nivelul Bazei Aeriene şi Statului Major al Forţelor Aeriene pentru cele două escadrile de avioane F-16.

Vasile Dîncu, despre achiziția avioanelor F-16

Anul trecut, Vasile Dîncu (PSD), ministrul Apărării, a trimis Parlamentului o scrisoare oficială pentru aprobarea formală a achiziţiei de de la norvegieni.

de ce România a ales aceste aparate în locul celor F-35: „Ca să achiziționăm F-35 ar fi trebuit să avem modernizat întregul sistem de apărare, întregul sistem economico-strategic. Avioanele F-35 sunt complexe de comandă și control, care comandă nave de război, drone etc. Chiar dacă prin absurd am fi avut bani să achiziționăm F-35, dar și posibilitatea, pentru că ele nu pot fi achiziționate imediat, nu am fi avut ce face cu ele. Le-am fi folosit tot ca F-16”.