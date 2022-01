Șeful MApN apără decizia României de a cumpăra avioane F-16 din Norvegia. Vasile Dîncu: Încă nu am fi avut ce face cu F-35, chiar dacă prin absurd am fi avut bani pentru ele. Le-am fi folosit tot ca F-16

România nu ar fi avut ce face cu aeronavele de vânătoare F-35 și dacă ar fi avut bani să le cumpere, a explicat ministrul Apărării Naționale, Vasile Dîncu, care a apărat decizia Bucureștiului de a achiziționa avioane F-16 din Norvegia.

Autoritățile române au decis să achiziționeze 32 de aeronave F-16 Fighting Falcon din Norvegia, iar șeful MApN le-a oferit o replică acelora care critică procesul de înzestrare și a explicat că avioanele cumpărate din țara nordică mai au o resursă de zbor de circa 2.500 de ore, ceea ce va permite României să le utilizeze încă 10 ani, transmite Defense Romania.

Achiziționarea aeronavelor din Norvegia reprezintă o etapă de tranziție pentru trecerea la generația a V-a, care este preconizată să se producă în anul 2030.

Vasile Dîncu (MApN): Chiar dacă prin absurd am fi avut bani să achiziționăm F-35, încă nu am fi avut ce face cu aceste avioane

Șeful MApN a explicat că România, chiar dacă ipotetic ar fi avut bani să cumpere avioane americane de generația a V-a, ar fi făcut-o degeaba, deoarece F-35 este un sistem complex care trebuie să fie parte integrată de comandă-control cu alte sisteme moderne. Practic, până la F-35 e nevoie să fie achiziționate celelalte componente ale sistemului, ceea ce ar fi însemnat că țara noastră ar fi „folosit F-35 tot ca F-16”.

„Ca să achiziționăm F-35 ar fi trebuit să avem modernizat întregul sistem de apărare, întregul sistem economico-strategic. Avioanele F-35 sunt complexe de comandă și control, care comandă nave de război, drone etc. Chiar dacă prin absurd am fi avut bani să achiziționăm F-35, dar și posibilitatea, pentru că ele nu pot fi achiziționate imediat, nu am fi avut ce face cu ele. Le-am fi folosit tot ca F-16”, a declarat Vasile Dîncu, într-un interviu pentru Televiziunea Română.

El a recunoscut că e și o chestiune ce ține de bani, dar a atras atenția că, oricum, „în acest moment nu aveam încă ce face cu F-35”.

„Trebuie să fim sinceri, e și o chestiune de bani. Una e să ai un buget de apărare cum își pot permite țările foarte dezvoltate să comande cinci escadrile de F-35 și alta e să ai bani pregătiți doar pentru ceea ce ne putem permite acum, dincolo de faptul că în acest moment nu aveam încă ce face cu F-35”, a adăugat Vasile Dîncu.

România cumpără 32 de aeronave F-16 din Norvegia, care au o configurație superioară celor 17 avioane F-16 care se află deja în dotarea Forţelor Aeriene Române. Vasile Dîncu a transmis Parlamentului o scrisoare în acest sens, iar achiziția a primit girul Legislativului. Cu noul lot, țara noastră va ajunge la trei escadrile complete.

Pentru cele 32 de avioane, Bucureștiul a plătit 354 de milioane de euro, iar alte 100 de milioane de euro vor fi cheltuite cu suportul logistic şi echipamentele necesare modernizării din SUA. Prețul este mult mai mic decât cel achitat pentru prima escadrilă din Portugalia, care a costat peste 900 de milioane de euro.