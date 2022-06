Nicolae Ciucă: Aprobăm legea privind achiziţia a 32 de avioane F-16 de la norvegieni. E nevoie de întărirea capacităţii de apărare a Armatei (VIDEO)

Premierul Nicolae Ciucă a declarat, la debutul ședinței de guvern de joi, că Executivul va aproba azi proiectul de lege privind achiziţia a 32 de avioane F-16.

România va cumpăra 32 de avioane F-16

„Vom aproba azi legea propusă de către Ministerul Apărării privind achiziţia a 32 de avioane F-16 de la Guvernul norvegian. E o lege prin care se asigură livrarea celor 32 de aparate de luptă în stare operaţională”, a declarat Ciucă.

Premierul a insistat că mai ales în această perioadă e nevoie de atenție la capacitatea de apărare și răspuns a Armatei Române.

„Cred că e important de subliniat că, dincolo de achiziţia acestor avioane, se dezvoltă şi capacitatea noastră în industria de apărare pentru că facilităţile de mentenanţă şi modernizare se vor dezvolta în România”, a mai precizat prim-ministrul.

România cumpără avioane F-16 din Norvegia

Anul trecut, Vasile Dîncu (PSD), ministrul Apărării, a trimis Parlamentului o scrisoare oficială pentru aprobarea formală a achiziţiei de de la norvegieni.

de ce România a ales aceste aparate în locul celor F-35: „Ca să achiziționăm F-35 ar fi trebuit să avem modernizat întregul sistem de apărare, întregul sistem economico-strategic. Avioanele F-35 sunt complexe de comandă și control, care comandă nave de război, drone etc. Chiar dacă prin absurd am fi avut bani să achiziționăm F-35, dar și posibilitatea, pentru că ele nu pot fi achiziționate imediat, nu am fi avut ce face cu ele. Le-am fi folosit tot ca F-16”.