Leveling up: Dev.Play 2026 este pregătit să propulseze scena de gaming din România

Conferința anuală dedicată dezvoltării de jocuri din România, Dev.Play Conference 2026, se conturează a fi un moment-cheie în calendarul industriei est-europene. Organizată de Asociația Dezvoltatorilor de Jocuri Video din România (RGDA), conferința va avea loc în perioada 8‑9 iunie 2026, în centrul Bucureștiului. Aceasta revine după ediția aniversară din 2025, când evenimentul a sărbătorit zece ani de existență și a atras sute de participanți din zeci de țări.

O platformă pentru ascensiunea dezvoltării de jocuri din România

Scena dezvoltării de jocuri din România a cunoscut o creștere semnificativă în ultimii ani, cu peste 200 de studiouri active, de la echipe indie mici până la publisheri mari și furnizori de servicii. Ediția din 2026 a Dev.Play se poziționează ca o platformă principală de conectare a talentului local în expansiune cu piețele și tendințele globale. Găzduită la Hotelul Novotel Bucharest City Centre, situat pe iconica stradă Calea Victoriei, locația se află în inima energiei capitalei și subliniază intenția organizatorilor de a spori prezența internațională a conferinței.

În 2025, conferința a înregistrat peste 400 de participanți înscriși, cu peste 20 de speakeri și reprezentanți din peste 15 țări și 160 + companii. Acest nivel de amploare stabilește un nou standard pentru 2026, când ambiția este și mai mare. Sunt așteptați până la 500 de participanți, cu instrumente specializate de matchmaking de afaceri și sesiuni dedicate dezvoltării indie, mobile, AAA și, pentru prima dată, o secțiune clară pentru External Development. Pe măsură ce industria devine tot mai dependentă de parteneriate internaționale, externalizare și colaborare, track-ul dedicat External Development reflectă o aliniere oportună cu direcția în care se îndreaptă economia jocurilor.

Misiunea conferinței depășește simpla organizare de paneluri și prezentări. Pentru respondenții din 2026, Dev.Play este cea mai mare conferință de dezvoltare de jocuri din România și își propune să fie un hub pentru învățare, networking și vizibilitate pentru studiourile din Europa Centrală și de Est.

Ce să aștepți: track-uri, format și oferte

Pe parcursul celor două zile, Dev.Play 2026 va aduce o varietate de track-uri tematice și formate de evenimente pentru a răspunde diverselor segmente de dezvoltatori. Conform site-ului oficial, participanții pot urmări track-uri specializate în dezvoltare indie, dezvoltare AAA, jocuri mobile, fundraising și external development. Acestea sunt concepute pentru a permite participanților să se concentreze pe temele cele mai relevante pentru dimensiunea studioului lor, ambițiile și segmentul de piață. Track-ul Indie oferă oportunități pentru echipele mici de a obține expunere și contacte comerciale, în timp ce track-urile AAA și External Development se adresează serviciilor mai complexe și oportunităților B2B.

În completarea sesiunilor, Dev.Play 2026 va include un Indie Festival & Expo la fața locului, transmis live, prezentând studiouri creative din întreaga regiune. Conform prezentării Dev.Play, festivalul indie din 2025 a prezentat peste 65 de jocuri și a avut 100 K de vizualizări în streaming. Pentru 2026, așteptările sunt de a prezenta din nou o selecție curată de jocuri, interviuri cu dezvoltatori și demonstrații live. Dincolo de prezentările formale, conferința pune accent pe networking. Organizatorii planifică instrumente de matchmaking de afaceri, evenimente VIP și o petrecere oficială, toate gândite pentru a încuraja interacțiunile informale și formarea de parteneriate. Pentru studiouri, asta înseamnă întâlniri directe cu publisheri, furnizori de servicii sau investitori.

Structura biletelor reflectă nivelurile de participare. Au fost lansate biletele Early Bird și „Super Early Bird”, incluzând reduceri speciale pentru membrii RGDA (20 %) și studiourile aflate la început (30 %), cele care au lansat un singur joc. Există și un VIP Pass care oferă acces la evenimentele speciale și oportunități suplimentare de networking. Deoarece numărul de locuri este limitat, organizatorii subliniază importanța înregistrării timpurii.

Reflecții conexe industriei

În sfera mai largă a divertismentului, platformele și serviciile evoluează în paralel. Pe măsură ce dezvoltatorii de jocuri se orientează spre experiențe mai imersive și continue, observăm o creștere a implicării centrate pe utilizator. Astfel de schimbări centrate pe utilizator sunt importante și pentru dezvoltatori, deoarece înțelegerea comportamentului utilizatorilor finali și a tendințelor de la nivel de platformă poate influența designul jocurilor, strategiile de monetizare și parteneriatele.

La Dev.Play 2026, studiourile, publisherii și furnizorii de servicii prezenți vor beneficia astfel de perspective nu doar despre crearea jocurilor, ci și despre cum sunt acestea consumate și monetizate în moduri noi. Consumul jocurilor ca formă de divertisment extinde viziunea dezvoltatorului de la simpla construcție a mecanicilor la designul unor experiențe ce merg dincolo de joc. În contextul Europei de Est, unde talentul eficient din punct de vedere al costurilor se întâlnește cu relevanța pieței în creștere, alinierea la aceste tendințe poate crea un avantaj competitiv.

Semnificația locației și a perioadei

Organizarea evenimentului în București transmite un mesaj puternic despre locul României în ecosistemul dezvoltării de jocuri. Situat geografic în inima Europei de Est, Bucureștiul a devenit un hub pentru studiouri de jocuri, echipe de outsourcing și talent creativ. Alegerea unei locații centrale semnalează intenția de a profesionaliza conferința dincolo de o simplă întâlnire locală, transformând-o într-un eveniment de industrie cu adevărat internațional. Orașul oferă infrastructură, accesibilitate și un ecosistem de susținere format din talente tech, agenții creative și companii de servicii. Locația Hotelului Novotel Bucharest City Centre subliniază această direcție. Alegerea începutului lunii iunie evită perioadele aglomerate ale conferințelor globale și permite planificarea călătoriilor din alte părți ale Europei cu mai multă ușurință.

Pentru studiourile românești, acest moment reprezintă o oportunitate de a-și prezenta munca înainte de încetinirea verii. Pentru participanții internaționali, oferă o poartă de acces către colaborarea cu talente dintr-o regiune care oferă adesea servicii de înaltă calitate la costuri competitive.

Jocuri, dezvoltatori și ecosistem în prim-plan

Dev.Play 2026 vine într-un moment în care dezvoltarea de jocuri evoluează mai rapid ca niciodată. Temele despre „games as a service”, live-ops, external development și colaborare cross-region domină industria. Pentru studiourile din Europa de Est, asta înseamnă o tranziție de la simpla furnizare de servicii către parteneriate co-creative, deținerea de IP și dezvoltare orientată spre export. Conferința susține această tranziție oferind conținut și oportunități de networking aliniate acestor obiective.

Componenta Indie Festival oferă echipelor mici din România și țările vecine expunere nu doar către colegii locali, ci și către o audiență internațională prin transmisia live. Dimensiunea de live-streaming extinde acoperirea dincolo de evenimentul fizic și invită publisheri și public global să se conecteze. Prezentarea arată că a avut deja 100 K de vizualizări pentru stream-ul Indie Festival, un semnal al impactului semnificativ.

Chiar și liceele din România încep , formând astfel noua generație de talente indie. Pe partea de business, track-ul de External Development este gândit pentru studiourile care oferă servicii de outsourcing, artă și inginerie pentru clienți internaționali. Odată cu creșterea cererii globale pentru servicii de dezvoltare de jocuri, aceste track-uri sunt o completare necesară.

Experiență completă pentru dezvoltatori și implicare extinsă

Ceea ce diferențiază Dev.Play 2026 este concentrarea pe o experiență holistică pentru dezvoltatori. Conferința nu favorizează un singur tip de creator. În schimb, primește cu brațele deschise echipe indie, studiouri de servicii, creatori mobili emergenți și dezvoltatori de nivel AAA. Această incluziune sprijină un ecosistem mai larg într-o regiune unde accesul la rețele globale a fost, istoric, limitat. Evenimentul contribuie la echilibrarea șanselor, oferind echipelor mici acces la aceiași experți, investitori și parteneri ca și marile companii. Mediul prietenos cu pitch-urile creat în jurul Indie Festival oferă creatorilor în ascensiune o șansă de a fi observați de publisheri sau media, în timp ce track-urile de business permit studiourilor de servicii să își găsească clienți și dezvoltatorilor să învețe de la voci importante din industrie.

. Prin prezentarea de veterani ai industriei, integrarea unui expo, sesiuni transmise live și instrumente de networking, Dev.Play 2026 nu este doar despre a asculta, ci despre a acționa. Primele semnale arată că evenimentul va păstra formatul integral în persoană, respingând variantele hibride și încurajând implicarea directă, așa cum indică și mesajele de pe bilete, care afirmă că evenimentul este „exclusiv în persoană”. Această decizie întărește intenția de a încuraja conexiuni reale, întâlniri întâmplătoare și interacțiuni semnificative, elemente esențiale în domeniul serviciilor pentru dezvoltarea de jocuri.