Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a criticat dur declarațiile și poziția adoptată de ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu. Reacția sa vine în contextul scandalului care o implică pe .

Edilul susține că gesturile și afirmațiile făcute în această situație sunt inacceptabile pentru un membru al Guvernului. În opinia sa, comportamentul ministrului ridică serioase semne de întrebare. Mai mult, consideră că persoane care acționează astfel nu ar trebui să mai facă parte nici din Executiv, nici din viața politică.

Ce spune Lia Olguța Vasilescu despre scandalul care o implică pe Țoiu și fiica lui Ponta

Reacția primarului Craiovei a venit după ce Oana Țoiu a fost acuzată că ar fi dispus scoaterea din avion a fiicei fostului premier Victor Ponta. Totul s-ar fi petrecut în timpul unei operațiuni de repatriere. Aeronava urma să aducă în țară cetățeni români aflați într-o zonă de conflict. Într-o , edilul a criticat dur întreaga situație.

„Să te bați cu copiii adversarilor politici e degradant! Nu știu dacă doamna Țoiu are copii, pare că nu, dar și dacă nu are și nu știe cum suferă un copil într-o asemenea situație, să fie singur într-o țară aflată sub bombardament, nu poate coborî atât de jos nivelul luptei politice”, a transmis aceasta.

Lia Olguța Vasilescu a criticat și , Oana Țoiu. În opinia sa, justificarea potrivit căreia grupurile de copii ar fi avut prioritate ridică probleme. Mai ales în contextul în care era vorba despre un copil aflat singur, ceea ce, spune ea, nu face decât să înrăutățească situația.

„Oamenii de bun simț care văd tot ce fac #reziștii nu ies în stradă, dar judecă! Și singura concluzie e că astfel de specimene de miniștri trebuie să dispară urgent nu doar din guvern, ci și din viața politică!”, se mai arată în mesajul postat.

Ce acuzații fac Victor Ponta și Daciana Sârbu în scandalul repatrierii copiilor

Victor Ponta și Daciana Sârbu susțin că fiica lor, Irina, ar fi fost eliminată de pe lista pasagerilor pentru avionul de repatriere. Zborul era organizat de Ministerul Afacerilor Externe al României. Aeronava trebuia să aducă în țară 28 de copii rămași blocați în zonă din cauza conflictului din Orientul Mijlociu.