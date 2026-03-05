B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Fiica lui Victor Ponta nu a fost lăsată să urce în avionul spre România. Acuzații la adresa ministrului de Externe: „Este adevărat. Doamna Țoiu a dat-o jos”

Fiica lui Victor Ponta nu a fost lăsată să urce în avionul spre România. Acuzații la adresa ministrului de Externe: „Este adevărat. Doamna Țoiu a dat-o jos”

Ana Beatrice
05 mart. 2026, 13:38
Fiica lui Victor Ponta nu a fost lăsată să urce în avionul spre România. Acuzații la adresa ministrului de Externe: „Este adevărat. Doamna Țoiu a dat-o jos”
Sursă Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea

Un caz controversat a stârnit numeroase reacții în spațiul public. Totul a pornit după ce s-a aflat că fiica fostului premier Victor Ponta nu ar fi fost lăsată să urce într-un avion care urma să o aducă în România.

Informația a fost difuzată de România TV și confirmată ulterior chiar de Victor Ponta pentru DC News.

De ce nu a fost lăsată fiica lui Victor Ponta să urce în avion

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, fetița se afla într-o tabără în Oman și urma să se întoarcă în România. În momentul îmbarcării, însă, ar fi intervenit o decizie la nivelul Ministerului Afacerilor Externe. În urma acesteia, copilul nu ar mai fi fost primit la bordul aeronavei.

Motivul invocat ar fi fost că prezența fiicei lui Victor Ponta ar putea reprezenta o „vulnerabilitate” pentru cursă. Decizia i-ar fi fost atribuită Oanei Țoiu, din cadrul MAE. În urma situației create, minora ar fi rămas în Dubai, departe de familie, într-un context regional tensionat, marcat de conflictul din Orientul Mijlociu.

Ce spune Victor Ponta despre incident

Victor Ponta a declarat că fiica sa nu ar fi fost lăsată să urce în avionul care aducea cetățeni români în țară. Fostul premier a confirmat această informație pentru DC News. Potrivit acestuia, decizia ar fi fost luată în urma unei intervenții la nivelul Ministerului Afacerilor Externe. Ponta susține că ministrul ar fi sunat personal la Consulatul României din Dubai. În urma acestui apel, fiica sa nu ar mai fi fost lăsată să se îmbarce în avionul care pleca spre București.

„Da, este adevărat. Doamna Țoiu a dat-o jos din avionul care aducea români. A sunat ea personal la Consulul din Dubai să nu o lase să se urce în avionul de București, deși e minoră și e singură acolo. Acum e singură în Dubai și căutăm să găsim un loc pe un zbor să vină în Europa”, a transmis acesta.

Câte curse cu români au ajuns în București din Dubai

Mai multe zboruri din Dubai au aterizat pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București. La bordul acestora s-au aflat cetățeni români care s-au întors în țară din Emiratele Arabe Unite.

În total, 250 de români au revenit acasă cu două curse operate de compania FlyDubai. Prima aeronavă, cu numărul de zbor FZ1795, a aterizat la ora 00:17 și avea la bord 138 de pasageri români.  A doua cursă, FZ1709, a ajuns la București la ora 08:30, transportând 112 pasageri. Totodată, autoritățile au anunțat că o altă aeronavă a plecat în cursul aceleiași zile din Dubai spre București.

Tags:
Citește și...
Cum îți poți reduce cheltuielile la alimente cu o metodă simplă? Iată ce spun internauții
Eveniment
Cum îți poți reduce cheltuielile la alimente cu o metodă simplă? Iată ce spun internauții
Tânără din Corabia, cercetată penal după ce ar fi înscenat o hărțuire online și și-ar fi trimis singură mesaje de amenințare
Eveniment
Tânără din Corabia, cercetată penal după ce ar fi înscenat o hărțuire online și și-ar fi trimis singură mesaje de amenințare
Ascensiunea fotovoltaicelor în România – realități și perspective pentru 2026
Eveniment
Ascensiunea fotovoltaicelor în România – realități și perspective pentru 2026
Cadourile de 1 și 8 martie creează tensiuni în școli și grădinițe. De ce cer unele educatoare părinților să nu aducă nimic: „Ce o să zică lumea”
Eveniment
Cadourile de 1 și 8 martie creează tensiuni în școli și grădinițe. De ce cer unele educatoare părinților să nu aducă nimic: „Ce o să zică lumea”
ANM anunță intensificări ale vântului în mai multe regiuni. Cod galben în Moldova și nordul Dobrogei
Eveniment
ANM anunță intensificări ale vântului în mai multe regiuni. Cod galben în Moldova și nordul Dobrogei
8 chirurgi oftalmologi din România specializați în operația de cataractă
Eveniment
8 chirurgi oftalmologi din România specializați în operația de cataractă
Vaticanul avertizează asupra riscurilor inteligenței artificiale. Control social, manipulare și slăbirea relațiilor umane
Eveniment
Vaticanul avertizează asupra riscurilor inteligenței artificiale. Control social, manipulare și slăbirea relațiilor umane
Cutremur, joi dimineața, în România. Ce magnitudine a avut seismul
Eveniment
Cutremur, joi dimineața, în România. Ce magnitudine a avut seismul
Un tânăr a rămas fără tavan în baie, în timp ce făcea duș. Ce au făcut vecinii de deasupra a devenit viral: „Mi-am luat telefonul și am început să filmez” (VIDEO)
Eveniment
Un tânăr a rămas fără tavan în baie, în timp ce făcea duș. Ce au făcut vecinii de deasupra a devenit viral: „Mi-am luat telefonul și am început să filmez” (VIDEO)
Vreme neobișnuit de caldă pentru începutul lunii martie. Temperaturile urcă până la 18 grade în unele zone din țară
Eveniment
Vreme neobișnuit de caldă pentru începutul lunii martie. Temperaturile urcă până la 18 grade în unele zone din țară
Ultima oră
13:23 - Cum îți poți reduce cheltuielile la alimente cu o metodă simplă? Iată ce spun internauții
13:01 - Surpriză meteo înainte de Paște! Orașele din România unde revine iarna și va ninge până pe 17 aprilie
12:59 - Criza din Mediterană. Italia invocă Articolul 5 din Tratatul NATO. Mai multe state europene trimit nave în zona Ciprului
12:38 - Tânără din Corabia, cercetată penal după ce ar fi înscenat o hărțuire online și și-ar fi trimis singură mesaje de amenințare
12:22 - Sfântul Conon din Isauria, cinstit pe 5 martie. Povestea mucenicului care și-a apărat credința până la moarte
12:14 - Cum ar putea fi forțat Ilie Bolojan să își dea demisia. La ce scenariu se „lucrează” în culisele PSD (SURSE)
12:03 - Cel puțin 200 de morți după prăbușirea unei mine de coltan din estul Republicii Democrate Congo. Bilanțul, contestat de rebeli
12:00 - Ascensiunea fotovoltaicelor în România – realități și perspective pentru 2026
11:57 - Cadourile de 1 și 8 martie creează tensiuni în școli și grădinițe. De ce cer unele educatoare părinților să nu aducă nimic: „Ce o să zică lumea”
11:29 - BREAKING NEWS: Iranul a atacat Azerbaidjanul. Mai multe rachete și drone iraniene au lovit un aeroport (VIDEO)