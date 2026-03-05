Un caz controversat a stârnit numeroase reacții în spațiul public. Totul a pornit după ce s-a aflat că fiica fostului premier nu ar fi fost lăsată să urce într-un avion care urma să o aducă în România.

Informația a fost difuzată de România TV și confirmată ulterior chiar de Victor Ponta pentru DC News.

De ce nu a fost lăsată fiica lui Victor Ponta să urce în avion

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, fetița se afla într-o tabără în Oman și urma să se întoarcă în România. În momentul îmbarcării, însă, ar fi intervenit o decizie la nivelul . În urma acesteia, copilul nu ar mai fi fost primit la bordul aeronavei.

Motivul invocat ar fi fost că prezența fiicei lui Victor Ponta ar putea reprezenta o „vulnerabilitate” pentru cursă. Decizia i-ar fi fost atribuită Oanei Țoiu, din cadrul MAE. În urma situației create, minora ar fi rămas în Dubai, departe de familie, într-un context regional tensionat, marcat de conflictul din .

Ce spune Victor Ponta despre incident

Victor Ponta a declarat că fiica sa nu ar fi fost lăsată să urce în avionul care aducea cetățeni români în țară. Fostul premier a confirmat această informație pentru DC News. Potrivit acestuia, decizia ar fi fost luată în urma unei intervenții la nivelul Ministerului Afacerilor Externe. Ponta susține că ministrul ar fi sunat personal la Consulatul României din Dubai. În urma acestui apel, fiica sa nu ar mai fi fost lăsată să se îmbarce în avionul care pleca spre București.

„Da, este adevărat. a dat-o jos din avionul care aducea români. A sunat ea personal la Consulul din Dubai să nu o lase să se urce în avionul de București, deși e minoră și e singură acolo. Acum e singură în Dubai și căutăm să găsim un loc pe un zbor să vină în Europa”, a transmis acesta.

Câte curse cu români au ajuns în București din Dubai

Mai multe zboruri din Dubai au aterizat pe . La bordul acestora s-au aflat cetățeni români care s-au întors în țară din Emiratele Arabe Unite.

În total, 250 de români au revenit acasă cu două curse operate de compania FlyDubai. Prima aeronavă, cu numărul de zbor FZ1795, a aterizat la ora 00:17 și avea la bord 138 de pasageri români. A doua cursă, FZ1709, a ajuns la București la ora 08:30, transportând 112 pasageri. Totodată, autoritățile au anunțat că o altă aeronavă a plecat în cursul aceleiași zile din Dubai spre București.