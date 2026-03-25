B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » „Nu ne batem joc de copii!”. Prefectul din Vaslui, furios: Mai mulți profesori mi-au spus că au fost ameninţaţi şi şantajaţi de liderii de sindicat, ca să boicoteze simulările examenelor naţionale

Traian Avarvarei
25 mart. 2026, 16:39
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Liderii sindicatelor din Educaţie din Vaslui, acuzați de șantaj și amenințare
  2. Contradicții privind desfășurarea simulărilor la examenele naționale

Eduard Popica, prefectul judeţului Vaslui, a declarat că o parte dintre profesorii care nu au boicotat simulările examenelor naţionale au venit la el la birou şi i s-au plâns că au fost ameninţaţi şi şantajaţi de liderii de sindicat. Popica s-a arătat revoltat de atitudinea sindicaliștilor, catalogând-o ca fiind nelegală: „Totul până la copii, nu ne batem joc de copii!”.

Liderii sindicatelor din Educaţie din Vaslui, acuzați de șantaj și amenințare

„O parte dintre profesorii care nu au boicotat au venit la mine la birou şi mi-au spus că au fost ameninţaţi şi şantajaţi de domnii lideri de sindicat prin diverse acte pe care dumnealor le consideră a fi legale. Eu vă spun că nu sunt legale. Acele persoane care au venit şi ne-au adus la cunoştinţă aceste aspecte, să sesizeze instituţiile statului. Nu voi fi niciodată de acord cu astfel de activităţi. Nu voi fi niciodată de acord ca activităţile sindicale să calce în picioare, efectiv, viitorul unor copii. Există, în acest sens, legea dialogului social. Cu toţii ştim prea bine că, atât eu ca persoană, cât şi Instituţia Prefectului, am militat pentru a rezolva problemele profesorilor.

Este adevărat, situaţia nu este una roz în România în momentul de faţă. Revendicările profesorilor pot fi aduse la cunoştinţă către Guvernul României şi către minister, evident, prin forme legale, dar nu prin şantaj, prin activităţi nelegale. Înţelegem că aceste boicoturi sunt acte democratice, nu avem niciun fel de problemă, dar nu e normal să se sară anumiţi paşi. Totul până la copii, nu ne batem joc de copii fiindcă vrem să bifăm activităţi sindicale”, a declarat Eduard Popica, în cadrul şedinţei Colegiului Prefectural, potrivit Agerpres.

Contradicții privind desfășurarea simulărilor la examenele naționale

Cristiana Botan, inspectorul-şef al Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ) Vaslui, a declarat că „simulările s-au desfăşurat în toate centrele de examen şi în condiţii normale”.

În schimb, reprezentanții sindicatelor din Educaţie din judeţ au acuzat că supravegherea elevilor s-a făcut cu profesori din alte şcoli, lucru care este în afara legii.

Tags:
Ultima oră
18:50 - Premierul spaniol Pedro Sanchez, încă o declarație care o să-l scoată din minți pe Trump. Ce a spus despre războiul din Iran
18:38 - Ucraina a scufundat o navă rusească de 200 de milioane de dolari printr-o lovitură record
18:32 - Zăpadă de peste 160 de metri în munții din România. Ce spun salvamontiștii despre riscurile existente
18:11 - Scandal în Bulgaria, după ce la extragerea loto 5/35 a ieșit numărul 41
18:02 - Proprietarul OnlyFans a murit fără ca cineva să știe timp de câteva zile. Când s-a aflat adevărul
17:48 - Înalta Curte a suspendat activitatea Comitetului înființat de Bolojan pentru a analiza Legile Justiției
17:30 - Rusia a creat tabere de sabotori la granița Europei: tineri antrenați pentru haos în marile orașe
17:24 - Premierul pro-rus al Slovaciei vine în România. Cu cine se va întâlni Robert Fico
17:03 - Buzoianu n-are încredere în noul șef al Romsilva: A avut deja un mandat de director și a blocat orice măsură mai serioasă
16:40 - PNL a „reievaluat” AUR. O nouă formulă de guvernare se prefigurează în jurul lui Bolojan