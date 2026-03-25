Eduard Popica, prefectul judeţului Vaslui, a declarat că o parte dintre profesorii care nu au boicotat simulările examenelor naţionale au venit la el la birou şi i s-au plâns că au fost ameninţaţi şi şantajaţi de liderii de sindicat. Popica s-a arătat revoltat de atitudinea sindicaliștilor, catalogând-o ca fiind nelegală: „Totul până la copii, nu ne batem joc de copii!”.

Liderii sindicatelor din Educaţie din Vaslui, acuzați de șantaj și amenințare

„O parte dintre profesorii care nu au boicotat au venit la mine la birou şi mi-au spus că au fost ameninţaţi şi şantajaţi de domnii lideri de sindicat prin diverse acte pe care dumnealor le consideră a fi legale. Eu vă spun că nu sunt legale. Acele persoane care au venit şi ne-au adus la cunoştinţă aceste aspecte, să sesizeze instituţiile statului. Nu voi fi niciodată de acord cu astfel de activităţi. Nu voi fi niciodată de acord ca activităţile sindicale să calce în picioare, efectiv, viitorul unor copii. Există, în acest sens, legea dialogului social. Cu toţii ştim prea bine că, atât eu ca persoană, cât şi Instituţia Prefectului, am militat pentru a rezolva problemele profesorilor.

Este adevărat, situaţia nu este una roz în România în momentul de faţă. Revendicările profesorilor pot fi aduse la cunoştinţă către Guvernul României şi către minister, evident, prin forme legale, dar nu prin şantaj, prin activităţi nelegale. Înţelegem că aceste boicoturi sunt acte democratice, nu avem niciun fel de problemă, dar nu e normal să se sară anumiţi paşi. , nu ne batem joc de copii fiindcă vrem să bifăm activităţi sindicale”, a declarat Eduard Popica, în cadrul şedinţei Colegiului Prefectural, potrivit

Contradicții privind desfășurarea simulărilor la examenele naționale

Cristiana Botan, inspectorul-şef al Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ) Vaslui, a declarat că „simulările s-au desfăşurat în toate centrele de examen şi în condiţii normale”.

În schimb, reprezentanții sindicatelor din Educaţie din judeţ au acuzat că supravegherea elevilor s-a făcut cu profesori din alte şcoli, lucru care este în afara legii.