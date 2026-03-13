Premierul Ilie Bolojan (PNL) a declarat că înțelege că măsurile luate anul trecut de creştere a normei didactice n-au fost populare, dar asta nu înseamnă că acțiunile de protest ale profesorilor trebuie să afecteze educația copiilor.

Reacția lui Bolojan la boicotul unor profesori

Aflat, vineri, la Bihor, premierul a fost întrebat cum comentează decizia unor şcoli de a boicota simularea pentru Evaluarea Națională, care va avea loc săptămâna viitoare.

„În afară de discuţiile care sunt în această zonă, consider că este responsabilitatea noastră, inclusiv cea profesională, şi a dascărilor, ca atunci când suntem în serviciu public, pe o funcţie mai mare sau mai mică, să tratăm cu responsabilitate acest lucru.

Sigur că măsurile de creştere a normei didactice de anul trecut n-au fost populare, dar una este acest lucru şi alta este să generezi acţiuni care afectează copiii”, a răspuns Ilie Bolojan, potrivit

Tot vineri, Ministerul Educaţiei a anunțat că aproape 130 de şcoli nu organizează simularea pentru Evaluarea Naţională.

Ce spune ministrul Educației despre simularea examenelor naţionale

Ministrul Educației a subliniat recent că aceste testări reprezintă un sprijin real pentru elevi înaintea examenelor oficiale, deoarece îi ajută să înțeleagă mai bine formatul probelor și nivelul cerințelor.

„Simularea examenelor naţionale reprezintă un exerciţiu valoros pentru copii şi le mulţumesc tuturor celor care şi-au exprimat interesul şi disponibilitatea de a participa la aceste activităţi”, a declarat Mihai Dimian, ministrul Educației.

Oficialul a mai afirmat că ministerul a asigurat cadrul necesar organizării acestor testări, astfel încât ele să poată avea loc în unitățile de învățământ care își exprimă disponibilitatea de participare.

Totodată, Dimian că peste 8.700 de profesori s-au înscris deja pentru a participa în procesul de corectare.