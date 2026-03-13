B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Bolojan critică boicotarea simulărilor pentru Evaluarea Națională: „Nu poți să generezi acțiuni care afectează copiii"

Bolojan critică boicotarea simulărilor pentru Evaluarea Națională: „Nu poți să generezi acțiuni care afectează copiii”

Traian Avarvarei
13 mart. 2026, 19:52
Bolojan critică boicotarea simulărilor pentru Evaluarea Națională: „Nu poți să generezi acțiuni care afectează copiii”
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Reacția lui Bolojan la boicotul unor profesori
  2. Ce spune ministrul Educației despre simularea examenelor naţionale

Premierul Ilie Bolojan (PNL) a declarat că înțelege că măsurile luate anul trecut de creştere a normei didactice n-au fost populare, dar asta nu înseamnă că acțiunile de protest ale profesorilor trebuie să afecteze educația copiilor.

Reacția lui Bolojan la boicotul unor profesori

Aflat, vineri, la Bihor, premierul a fost întrebat cum comentează decizia unor şcoli de a boicota simularea pentru Evaluarea Națională, care va avea loc săptămâna viitoare.

„În afară de discuţiile care sunt în această zonă, consider că este responsabilitatea noastră, inclusiv cea profesională, şi a dascărilor, ca atunci când suntem în serviciu public, pe o funcţie mai mare sau mai mică, să tratăm cu responsabilitate acest lucru.

Sigur că măsurile de creştere a normei didactice de anul trecut n-au fost populare, dar una este acest lucru şi alta este să generezi acţiuni care afectează copiii”, a răspuns Ilie Bolojan, potrivit Știrilor Pro TV.

Tot vineri, Ministerul Educaţiei a anunțat că aproape 130 de şcoli nu organizează simularea pentru Evaluarea Naţională.

Ce spune ministrul Educației despre simularea examenelor naţionale

Ministrul Educației a subliniat recent că aceste testări reprezintă un sprijin real pentru elevi înaintea examenelor oficiale, deoarece îi ajută să înțeleagă mai bine formatul probelor și nivelul cerințelor.

„Simularea examenelor naţionale reprezintă un exerciţiu valoros pentru copii şi le mulţumesc tuturor celor care şi-au exprimat interesul şi disponibilitatea de a participa la aceste activităţi”, a declarat Mihai Dimian, ministrul Educației.

Oficialul a mai afirmat că ministerul a asigurat cadrul necesar organizării acestor testări, astfel încât ele să poată avea loc în unitățile de învățământ care își exprimă disponibilitatea de participare.

Totodată, Dimian a precizat că peste 8.700 de profesori s-au înscris deja pentru a participa în procesul de corectare.

Tags:
Ultima oră
20:48 - România a trimis de urgență echipamente și specialiști în Moldova după poluarea de pe Nistru
20:32 - Claudiu Târziu, după votul din Parlament pe solicitarea SUA: „Opoziția a căzut într-o capcană. AUR sigur e deranjat de eticheta de anti-americani” / Singurul deputat al ACT a votat „pentru” (VIDEO)
20:15 - Pavel Bartoș nu se îmbogățește din filme dar continuă să investească sume uriașe. Care este motivul actorului
19:42 - Ajutorul de deces crește în acest an dar serviciile funerare vor fi mai scumpe
19:40 - Top greșeli care scad vânzările în marketplace și cum le poți evita în 2026
19:24 - Al treilea mesaj RO-Alert în Tulcea: „Oamenii să sune la 112 dacă se simt în pericol”
19:07 - Ada Galeș diagnosticată cu cancer. Actrița a trecut prin patru operații într-o singură vară
19:04 - Jador se retrage din muzică: „Eu mereu am fost transparent cu voi și cu viața mea”. Anunțul artistului
18:44 - Liviu Vârciu, dat jos din taxi, după ce l-a enervat pe șofer: „M-a bufnit râsul”. De la ce a pornit scandalul
18:34 - Premieră în România: Care este primul oraș din țară care interzice definitiv jocurile de noroc