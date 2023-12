Liderul sindical Anton Hadăr, despre creșterile salariale pentru profesori: N-am negociat împărțirea în două tranșe; 20% este procentajul mediu pe care îl susținem (VIDEO)

Președintele Federației Naționale Sindicale „Alma Mater”, Anton Hadăr, a comentat , joi, pe B1 TV, la „News Pass” cu Laura Chiriac, și a spus că într-adevăr sindicatele susțin o majorare cu un procentaj mediu 20%, dar nu s-a negociat și împărțirea în două tranșe.

Liderul sindical Anton Hadăr, pe B1 TV, despre creșterile salariale pentru profesori

Întrebat despre proiectul de la Ministerul Finanțelor, Anton Hadăr a spus: „Eu știu că am lucrat împreună cu Ministerul Educației până acum vreo două săptămâni la o propunere de creștere de salarii, potrivit ordonanței OUG 57 din anul în care încă ne aflăm, și acolo am specificat sumele pe care le vom primi exact în legătură cu această ordonanță de urgență, care prevede o creștere cu 50% a salariilor noastre, raportate la ceea ce am propus noi în grilă la Ministerul Muncii, pe care astăzi nu le avem aprobate în legea salarizării, deci 50% dintre salariile din propunerea noastră făcută astă-vară, după greva colegilor din învățământul preuniversitar și participarea noastră, evident, la acele conflicte, și salariul de acum. Acest 50% înseamnă în limbaj raportat la salariul de astăzi o creștere cu aproximativ 20% a salariilor noastre, pe medie”.

„Trebuie să intrăm totuși în grilă, pentru că acolo sunt niște coeficienți, în grila de salarizare. Nu putem să mai dăm sumă fixă cum a mai fost propusă și în această perioadă, nu se mai poate propune sumă fixă cum s-a propus în vară, deci trebuie să respectăm ceea ce am propus tot noi împreună cu Ministerul Educației astă-vară. S-a acceptat de către premier să ne raportăm la grilele care încă nu sunt aprobate, nu sunt trecute într-o lege a salarizării, căci nu s-a făcut legea salarizării, și am calculat acele creșteri, care într-adevăr se duc la 20% pe medie față de salariile de astăzi”, a adăugat liderul sindical.

„Acum aud de la dumneavoastră că ar fi în două tranșe. Nu am discutat acest lucru cu premierul, care ne-a spus că ne va invita la o nouă discuție (…). N-am tras linie, n-am negociat împărțirea în două – 20% este procentajul mediu pe care îl susținem, dar din punctul nostru de vedere n-am avut o discuție concretă, aplicată, cu responsabilitate făcută asupra acestei creșteri”, a mai spus președintele „Alma Mater”.