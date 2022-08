Liderul USR Iași, Filip Hăvârneanu, s-a accidentat grav în curtea casei: „Am suferit multiple leziuni. Vor urma o perioadă de spitalizare și o operație pe coloană” (FOTO)

Liderul organizației municipale USR Iași, deputatul Filip Havârneanu, a anunțat miercuri că s-a accidentat în curtea casei sale și a suferit multiple leziuni.

Filip Hăvârneanu (USR), după accidentare: „Vor urma o perioadă de spitalizare și o operație pe coloană”

Parlamentarul spune că accidentarea sa „a fost o combinație nefericită de neatenție și ghinion”.

„Dragilor, în următoarea perioadă îmi voi folosi puțina energie pe care o am pentru a mă recupera după ce m-am accidentat acasă, la mine în curte, fără să fi fost implicate și alte persoane. Aș putea spune că a fost o combinație nefericită de neatenție și ghinion. Activitățile noastre nu vor fi anulate, colegii mei de cabinet mă vor ajuta să depășim acest impas, în plan profesional”, a scris liderul USR Iași, miercuri, pe Facebook.

Filip Hăvârneanu a precizat că a suferit mai multe leziuni.

„Din respect pentru cei cu care colaborez sau am proiecte în lucru, dar și pentru oamenii care îmi sunt alături dintotdeauna, pot să confirm faptul că am suferit multiple leziuni, unele în zona cervicală, vor urma o perioadă de spitalizare și o operație pe coloană. Momentan nu îmi simt partea stângă a corpului, măduva a fost afectată, însă medicii fac tot posibilul pentru ca eu să îmi revin. Le mulțumesc pe această cale tuturor cadrelor medicale și auxiliare de la Iași, sunt cele mai bune din țară și renumite pentru profesionalismul lor. Sunt recunoscător că mă aflu pe mâini bune și că am șanse să merg din nou, dacă totul va decurge bine”, a adăugat el.

Recuperarea, a continuat el, va fi de durată și costisitoare.

„Recuperarea va fi de durată, costisitoare, însă nu îmi voi abandona angajamentele, chiar dacă sunt nevoit să iau o pauză. Vă mulțumesc tuturor pentru înțelegere și cred că o rugăciune este binevenită în aceste zile dificile pe care nu îmi propusesem să le petrec așa. Vă îmbrățișez!”, a mai spus Filip Hăvârneanu.