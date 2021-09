Livicu Dragnea: „În România se doreşte o ţară ca afară, dar închisorile să fie ca în Evul Mediu”

Fostul președinte PSD, Liviu Dragnea,a povestit duminică seara, în primul interviu de când a ieșit din închisoare, despre experiența trăită în spatele gratiilor. Acesta a spus că în România se doreşte o ţară ca afară, dar închisorile să fie ca în Evul Mediu:

“Nu am nimic de ascuns. În penitenciar a fost ca în iad. Din păcate, sistemul pentitenciar din România e gândit greşit. Societatea greşeşte că tratează superficial şi contrar a ceea ce se întâmplă în ţările din vest. Acolo se pune accent pe consiliere psihologică. Ei sunt interesaţi ca cei care ies să fie mai puţin tentaţi să repete o altă infracţiunie. În România se doreşte o ţară ca afară, dar închisorile să fie ca în Evul Mediu. Am avut un sistem preferenţial negativ. În special după discuţia cu tine (n.r – cu Anca Alexandrescu).

A doua zi după convorbire au venit trei tineri de la ANP ca să-mi ia o declaraţie pentru a explica de ce am vorbit politică. Eu le-am cerut să-mi spună cine sunt, ca să-i trec în ce scriam. M-au întrebat de ce am vorbit despre Iohannis. Pe lege şi pe regulament nimeni de la ANP nu avea de ce să vină să mă întrebe. Au fost o serie de abuzuri asupra mea. Nouă luni am stat la izolare. Ieşeam într-o zi doar 50 şi ceva de minute. Dar nu când era sooare. În final, am câştigat prin hotărâri judecătoreşti”, a declarat Liviu Dragnea pentru Realitatea Plus.