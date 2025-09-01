B1 Inregistrari!
Livrator străin, în comă după ce a fost bătut pe o stradă din Cluj-Napoca  

Livrator străin, în comă după ce a fost bătut pe o stradă din Cluj-Napoca  

01 sept. 2025, 13:04
Livrator străin, în comă după ce a fost bătut pe o stradă din Cluj-Napoca  
Sursa foto: Freepik.com

Un livrator străin a trecut prin clipe de coșmar, fiind victima violenței unui român. Bărbatul se zbate acum între viață și moarte, după ce a fost lovit cu o bucată de lemn.

Cuprins:

  1. În ce stare se află victima
  2. Ce s-a întâmplat cu agresorul

În ce stare se află victima

Incidentul violent a avut loc pe o stradă din Cluj-Napoca, într-o zonă izolată și întunecată, pe 26 august, în jurul orei 23.40. În aceeași zi, un livrator din Bangladesh a fost lovit cu pumnul în față de un tânăr, în București.

Livratorul din Cluj-Napoca a fost lovit de agresor cu o bucată de lemn atât în zona capului, cât și a spatelui și picioarelor. În prezent, victima se află în comă, iar medicii sunt rezervați în ceea ce privește evoluția stării sale de sănătate. Dacă va reuși să supraviețuiască, acesta va avea nevoie de îngrijiri medicale pe o perioadă de 40-45 de zile.

Ce s-a întâmplat cu agresorul

Procurorii care se ocupă de caz au subliniat gravitatea evenimentului. Chiar și după ce victima a căzut la pământ, agresorul a continuat să-l lovească.

„Totodată, inculpatul a lovit victima care se afla deja la pământ, fapt ce conferă faptei un grad de periculozitate extrem de mare şi-l califică pe inculpat ca fiind o persoană extrem de agresivă”, au transmis procurorii, potrivit Libertatea.

În ceea ce-l privește pe agresor, Judecătoria Cluj-Napoca a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile, fiind considerta un pericol pentru ordinea publică.

