Ambasadorul Rusiei la Bucureşti, Vladimir Lipaev, a fost convocat vineri la Ministerul român de Externe în contextul atacurilor grave lansate de Armata rusă asupra Ucrainei, inclusiv a celor din apropierea graniței cu România, informează MAE.

Cuprins

De ce a fost condamnat la MAE ambasadorul Federației Ruse

Unde a avut loc atacul cu drone navale

De ce a fost condamnat la MAE ambasadorul Federației Ruse

„Din dispoziția ministrului afacerilor externe, Ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat vineri, 29 august, la sediul Ministerului Afacerilor Externe, pentru a i se comunica protestul ferm al părții române în legătură cu atacurile masive executate de forțele ruse împotriva obiectivelor civile din Ucraina, în noaptea de 27/28 august, soldate cu numeroase victime civile și pagube materiale.

În cadrul întrevederii, partea română a condamnat aceste atacuri, care reprezintă crime de război și care demonstrează încă o dată desconsiderarea de către Federația Rusă a principiilor dreptului internațional și a obligațiilor sale internaționale.

De asemenea, partea română a deplâns faptul că în cursul atacurilor a fost afectat sediul misiunii diplomatice a UE la Kiev, precum și sediul Institutului Cultural al Marii Britanii la Kiev (British Council)”, se arată MAE.

Unde a avut loc atacul cu drone navale

În același timp, MAE a condamnat „atacurile repetate ale forțelor armate ruse asupra infrastructurii civile ucrainene în proximitatea graniței cu România, subliniind caracterul iresponsabil al acestor atacuri și implicațiile lor grave asupra securității naționale”.

Rușii au lovit joi pentru prima dată o navă ucraineană din Marea Neagră cu o dronă maritimă. Atacul a avut loc în proximitatea apelor românești. Un marinar a murit, alții au fost răniți.

Trump , dar „nici surprins” de ultimul atac lansat de Rusia asupra Kievului, soldat cu 21 de morţi, printre care patru copii, conform .

„Poate niciuna dintre părţile din conflict nu este pregătită să pună capăt războiului”, a menționat președintele american.

„Rusia a lansat acest atac împotriva Kievului şi, în acelaşi mod, Ucraina a lovit rafinării ruseşti”, a mai spus Karoline Leavitt, punând accent pe faptul că ambele părți poartă responsabilitatea pentru escaladarea violențelor.