Un gălățean a stabilit un nou record în orașul său, plătind suma uriașă de 10.007 lei pentru un singur loc de parcare de reședință. Licitația a pornit de la doar 175 de lei, însă competiția acerbă și lipsa spațiilor disponibile au împins prețul la cote nemaiîntâlnite.

Cum s-a ajuns la o sumă atât de mare

Situația locurilor de parcare din Galați este tensionată de ani buni. În multe cartiere, cererea depășește cu mult oferta, iar licitațiile devin adesea competiții intense între vecini. De obicei, prețurile ajung până la 600-700 de lei pe ani, dar în acest caz s-a depășit orice precedent.

Cazual actual a devenit rapid subiect de discuție în comunitate. Mulți locuitori s-au arătat surprinși și char revoltați de suma uriașă., considerând suma licitată exagerată.

Ce spune primăria despre locurile de parcare

Autoritățile locale susțin că, deși suma pare ridicată, amenajarea unui este mult mai scumpă. Potrivit reprezentanților primăriei, un loc costă între 15.000 și 19.000 de lei, în funcție de lucrările necesare, relatează Adevărul.ro.

În plus, municipalitatea a intervenit recent asupra regulamentului de atribuire, din cauza unor cazuri în care licitatorii nu și-au respectat angajamentele financiare. „Consiliul Local a modificat regulamentul de atribuire așa încât cetățenii care licitează dar nu achită sumele să nu mai poată să își rezerve un loc de parcare în municipiul Galați”, a explicat Petrică Pațilea, purtător de cuvânt al .

Câte locuri de parcare există în Galați

În prezent, orașul dispune de aproximativ 7.000 de locuri de parcare de reședință. Acestea pot fi folosite de proprietari în intervalul 16:00 – 8:00, iar în restul timpului, spațiile devin publice, putând fi ocupate de oricine găsește un loc liber.

Chiar și așa, lipsa locurilor rămâne o problemă majoră, iar sumele de la licitații cresc constant. Cazul gălățeanului care a plătit peste 10.000 de lei demonstrează cât de valoroasă a devenit o simplă în marile orașe.