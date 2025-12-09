Localități din Prahova afectate de golirea barajului Paltinu: Care mai este situația actuală

Reluarea alimentării cu apă și restricțiile impuse

Alimentarea cu apă a fost reluată în toate localitățile afectate din județ, inclusiv în Câmpina, după ce criza apei din Prahova a durat opt zile. Conform , apa este disponibilă pentru activități menajere, dar nu este recomandată pentru consum sau igienă personală până la confirmarea rezultatelor analizelor de potabilitate. Mesaje Ro-Alert sunt trimise periodic pentru a informa populația despre restricțiile de utilizare.

Situația din Câmpina și alte localități

Furnizarea apei în Câmpina a fost întreruptă din nou, la 24 de ore după reluare, conform Știrile ProTV. Această fluctuație a creat dificultăți suplimentare pentru locuitori, în special pentru cei vârstnici și pentru instituțiile locale, cum ar fi școlile și spitalele, care depind de o aprovizionare constantă cu apă.

Măsuri de siguranță și monitorizare

Direcția de Sănătate Publică Prahova continuă să preleveze probe pentru a stabili dacă apa este sigură pentru consum, informează Hotnews. supraveghează procesul de distribuție a apei, care se va realiza progresiv, doar după confirmarea rezultatelor pozitive ale analizelor.

Impactul asupra comunității și reacții

Locuitorii din localitățile afectate continuă să exprime nemulțumiri față de gestionarea crizei. Unii cer demisii la nivel de conducere, în timp ce autoritățile locale și guvernamentale sunt sub presiune pentru a implementa rapid soluții de remediere, potrivit G4Media.

Barajul Paltinu: Concluziile unei crize fără precedent

În concluzie, situația în Prahova rămâne tensionată, cu autoritățile încercând să restabilească normalitatea și să asigure aprovizionarea constantă cu apă potabilă. Este esențial ca măsurile de siguranță și verificările de potabilitate să fie finalizate cât mai curând pentru a preveni o criză sanitară majoră.