Lovitură dură pentru pensionarii din România! Aproape 4 milioane de pensionari nu vor beneficia de creșterea pensiilor în 2027, după ce Guvernul a decis să amâne actualizarea valorii punctului de referință (VPR). Măsura, explicată prin constrângerile bugetare și recomandările FMI, înseamnă, în practică, o scădere dramatică a puterii de cumpărare, chiar dacă veniturile nu se micșorează „pe hârtie”.

Prin urmare, 4 milioane de vârstnici vor primi cu 600 de lei mai puțin pentru coșul de cumpărături, în doar câteva luni.

Cât timp vor fi blocate pensiile

Anunțul a fost făcut de ministrul Muncii, Florin Manole, care a confirmat că a pensiilor nu va avea loc la 1 ianuarie 2026, ci va fi amânată până în 2027. Decizia marchează o schimbare importantă față de legislația în vigoare, care prevedea ajustarea automată a pensiilor în funcție de inflație și salariul mediu brut.

Care sunt recomandările FMI

Decizia vine la scurt timp după vizita FMI la București. Experții Fondului au transmis clar că România trebuie să reducă deficitul bugetar și să tempereze cheltuielile publice, inclusiv în domeniul pensiilor și salariilor.

Conform FMI, deficitul ridicat și presiunile inflaționiste pot destabiliza economia, iar cheltuielile necontrolate cu pensiile ar putea împinge țara într-o criză financiară.

Ce spun specialiștii despre acest lucru care îi afectează pe pensionari

Avocatul Gabriel Biriș, unul dintre cei mai cunoscuți specialiști în fiscalitate, a explicat pentru cum vor resimți pensionarii efectele deciziei:

„Pe înțelesul tuturor, nu le scade nimeni pensiile concret, însă vor resimți impactul neaplicării indexărilor. Adică, sumele noastre sunt mâncate de inflație. Pensionarii deja trăiesc cu frică să nu le scadă pensiile. Legile au fost prost scrise, pentru că, până la urmă, valoarea pensiilor nu ar trebui să depindă de inflație, ar trebui să depindă de cât se încasează, ca și contribuții de asigurări”, a precizat Biriș.

Câte milioane de pensionari vor fi afectați direct de această decizie

În România există circa 4,6 milioane de pensionari, iar aproximativ 4 milioane dintre aceștia vor fi loviți direct de amânarea indexării.

Pensia medie în sistemul public este în prezent de 2.700 de lei (aproximativ 540 de euro). În lipsa ajustării, specialiștii estimează că puterea de cumpărare va scădea cu 20% până în 2027.

Consultantul economic Silviu Biriș explică simplu: „Cel mai probabil sumele vor rămâne neindexate și urmarea inflației, din păcate și din nenorocire, se va resimți cel mai tare pentru cei cu pensii foarte mici. Puterea de cumpărare va scădea undeva cu 20% cumulat.

Exemplu concret, cine are 3.000 de lei, va putea cumpăra ce cumpăra la începutul anului cu 2.400 de lei”.

Care e costul pensiilor, pe an

Datele oficiale arată dimensiunea problemei. În 2025, statul român cheltuiește 155 de miliarde de lei pentru pensii, dintre care 35 de miliarde reprezintă subvenții de la bugetul de stat pentru acoperirea deficitului.

În plus, există 14 miliarde de lei pentru pensiile speciale, ceea ce ridică nota totală la peste 169 de miliarde de lei. Deficitul este masiv: 3 din 10 lei plătiți pentru pensii sunt bani împrumutați.

„Ca să mă fac înțeles mai bine. Astăzi, din 155 de miliarde de cheltuieli cu pensiile, 23% sunt subvenții, 22,9%. Asta înseamnă că 35 de miliarde de lei sunt transferate de la bugetul de stat la bugetul de pensii pentru acoperirea deficitului.

În plus, pe lângă cele 155 de miliarde de lei, mai sunt încă 14 miliarde cheltuieli cu pensiile speciale, care sunt în bugetul ministerelor. Per total, în 2025, statul român, adică noi toți, cheltuim cu pensiile cu 50 de miliarde mai mult decât încasăm contribuții.

Vorbim de un deficit de 30%. Practic, din fiecare 10 lei plătiți pentru pensii și pensii speciale, 3 lei sunt de la buget, adică sunt împrumutați”, a explicat Gabriel Biriș.

Cât ar fi costat indexarea din 2027

Conform legii, pensiile ar fi trebuit să crească în 2027 cu aproximativ 12%, ținând cont de inflația de 10% estimată pentru 2025 și de creșterea salariului mediu brut.

Această majorare ar fi adus în medie 320 de lei în plus pentru fiecare pensie. Însă, efortul bugetar ar fi fost uriaș:

4.000.000 pensii×60 €×12 luni= 2,9 miliarde euro.

Ce avertisment au transmis economiștii

Economiștii avertizează că promisiunile populiste de creștere a pensiilor nu fac decât să alimenteze confuzia și să creeze false așteptări.

„Cine vorbește acum de creșteri de cheltuieli, mai ales de cheltuieli de astea fixe care au o pondere uriașă în totalul cheltuielilor, adică de asistență socială, incluzând aici pensiile și salariile bugetarilor, este iresponsabil. Dă false așteptări oamenilor”, a concluzionat Biriș.