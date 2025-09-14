Unul dintre cei care cumulează pensia cu salariul este Gino Iorgulescu (69 de ani), preşedintele Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) din 2013.

Ce salariu are Gino Iorgulescu

Gino Iorgulescu are la LPF un salariu de 33.000 de euro pe lună. Culmea, tot nu-i ajung banii. El plătește mult pe , după de fiul său, Mario, și chiar a fost nevoit să îşi vândă sub preţul pieţei restaurantele pe care le deţinea.

„Salariul meu de 33.000 de euro pe lună. Înainte însă de impozite, așa că mai scădeți câteva mii. De fapt, eu iau din banii aduși de mine pentru LPF și pentru cluburi din drepturile TV pe care le-am atras și negociat în așa fel încât Liga 1 s-o ducă mai bine de la un sezon la altul.

Salariul impresionează și pentru că nu mai cedez jumătate din el precum pe durata primului mandat. În prezent sunt și eu strâns cu ușa din pricina accidentului comis de fiul meu.

Nu-i mic, admit, dar ce vă mai place să le numărați banii altora! Atât că sunt mai mulți președinți de club de la echipele din play-off, sigur îi știți, care au salariul meu ori chiar mai mare! Pentru că ei, pe lângă ce au prevăzut în contract, mai iau și prime de joc. Iar eu, insist, sunt plătit din banii aduși de mine”, spunea, cu câteva luni în urmă, Gino Iorgulescu, pentru .

Ovidiu Ioanițoaia: „Sincer, domnule Iorgulescu, aveți probleme cu banii?! La salariul dumneavoastră de la Ligă, 33.000 de euro lunar!, n-ar trebui să fiți strâmtorat, dimpotrivă!”

Gino Iorgulescu: „Necazul în care ne-a băgat Mario costă imens. Medicii, avocații, clinicile, tratamentele etc, a trebuit să vând urgent 5 trattorii, toate sub prețul pieței”.

Ce pensie are Gino Iorgulescu

De asemenea, Gino Iorgulescu primește o pensie de 6.266 lei pe lună de la statul român, asta după ce s-a judecat cu Casa de Pensii Ilfov, contestând decizia de pensionare din 27 iulie 2022, în care nu era luată în calcul perioada 1 august 1979 – 1 aprilie 2001, informează