B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Lovitură pentru ANAF: Curtea de Apel Alba a respins cererea Fiscului de sechestru asigurător pe bunurile lui Klaus Iohannis

Lovitură pentru ANAF: Curtea de Apel Alba a respins cererea Fiscului de sechestru asigurător pe bunurile lui Klaus Iohannis

Ana Maria
22 ian. 2026, 15:29
Lovitură pentru ANAF: Curtea de Apel Alba a respins cererea Fiscului de sechestru asigurător pe bunurile lui Klaus Iohannis
Fostul președinte Klaus Iohannis. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Lovitură pentru ANAF. Ce despăgubiri îi cere statul fostului președinte
  2. Cum a ajuns statul să câștige casa din centrul Sibiului
  3. Ce a decis instanța în cazul celeilalte jumătăți a imobilului
  4. Lovitură pentru ANAF. Ce urmează în dosarul sechestrului respins

Lovitură pentru ANAF. Curtea de Apel Alba a decis să respingă solicitarea formulată de Fisc privind instituirea sechestrului asigurător asupra averii fostului președinte al României, Klaus Iohannis. Măsura fusese cerută de stat pentru a garanta recuperarea unor despăgubiri solicitate în urma închirierii unui imobil din Sibiu despre care autoritățile susțin că nu i-a aparținut legal.

Cererea a fost formulată prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, însă, judecătorii au considerat că nu sunt îndeplinite condițiile pentru impunerea sechestrului, respingând demersul Fiscului.

Lovitură pentru ANAF. Ce despăgubiri îi cere statul fostului președinte

Statul Român solicită obligarea lui Klaus Iohannis la plata unor despăgubiri pentru lipsa de folosință a unei cote de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu. Autoritățile susțin că fostul șef al statului ar fi beneficiat de venituri obținute din închirierea unei proprietăți care nu îi aparținea în mod legal.

Pentru a se asigura că prejudiciul va putea fi recuperat, ANAF a cerut instituirea unor măsuri asigurătorii asupra bunurilor familiei Iohannis, solicitare care, însă, nu a fost admisă de instanță.

Cum a ajuns statul să câștige casa din centrul Sibiului

Într-un dosar separat, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu a obținut o decizie favorabilă la Tribunalul Sibiu, prin care statul a câștigat și cealaltă jumătate a imobilului situat în centrul istoric al orașului. Este vorba despre aceeași casă pentru care Klaus Iohannis datorează deja despăgubiri statului român.

Decizia era necesară pentru ca Fiscul să poată întabula integral imobilul, întrucât o parte din proprietate nu figura anterior pe numele fostului președinte, ci pe numele unei alte persoane.

Ce a decis instanța în cazul celeilalte jumătăți a imobilului

Tribunalul Sibiu a admis acțiunea formulată de stat și a constatat nulitatea actelor care au stat la baza dobândirii unei părți din imobil.

„Admite acţiunea formulată de reclamantul STATUL ROMÂN, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu, în contradictoriu cu pârâta B.R., având ca obiect constatare nulitate act juridic. Constată nulitatea absolută a Certificatului de moştenitor nr. 7 din 6 februarie 2012, emis de Biroul Notarial ,,Bucşa Radu Gabriel’ şi Asociaţii, în ceea ce priveşte includerea în masa succesorală a imobilului situat în localitatea Sibiu, str. Nicolae Bălcescu, nr. 29, judeţul Sibiu, România, înscris în Cartea Funciară nr. 128410 – Sibiu (Cartea Funciară veche nr. 9331 – Sibiu) şi în Cartea Funciară nr. 128410-C1-U3 – Sibiu (Cartea Funciară veche nr. 9331 – Sibiu).

Dispune radierea dreptului de proprietate al pârâtei din Cartea Funciară nr. 128410 – Sibiu (Cartea Funciară veche nr. 9331 – Sibiu) şi a dreptului de proprietate al pârâtei din Cartea Funciară nr. 128410-C1-U3 – Sibiu (Cartea Funciară veche nr. 9331 – Sibiu). Dispune intabularea dreptului de proprietate al reclamantului cu cota de 32.459/43.100 asupra imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 128410 – Sibiu (Cartea Funciară veche nr. 9331 – Sibiu) şi cu cota de 1/1 asupra imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 128410-C1-U3 – Sibiu (Cartea Funciară veche nr. 9331 – Sibiu), cu titlu de moştenire. Obligă pe pârâtă să lase reclamantului în deplină proprietate şi liniştită posesie imobilul mai sus menţionat”, se arată în Minuta instanței.

Decizia a fost publicată pe portalul instanțelor și citată de Agerpres.

Lovitură pentru ANAF. Ce urmează în dosarul sechestrului respins

În paralel cu acest verdict, statul a atacat cu apel, în decembrie 2025, decizia Tribunalului Sibiu prin care fusese respinsă cererea de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor familiei Iohannis. Dosarul a fost înaintat Curții de Apel Alba, care a menținut soluția de respingere.

Astfel, deși statul a reușit să intre în posesia imobilului din Sibiu, solicitarea de blocare a bunurilor fostului președinte rămâne, cel puțin pentru moment, fără rezultat.

Tags:
Citește și...
Zeci de plângeri penale împotriva anulării alegerilor de anul trecut. Acuzații de crime împotriva umanității. Se cer despăgubiri de un milion de euro.
Eveniment
Zeci de plângeri penale împotriva anulării alegerilor de anul trecut. Acuzații de crime împotriva umanității. Se cer despăgubiri de un milion de euro.
Amendă uriașă pentru un șofer din Viena care și-a lăsat motorul pornit pe ger
Eveniment
Amendă uriașă pentru un șofer din Viena care și-a lăsat motorul pornit pe ger
Termoenergetica explică facturile și întârzierile la plată pentru bucureșteni. Cum se calculează exact consumul de căldură
Eveniment
Termoenergetica explică facturile și întârzierile la plată pentru bucureșteni. Cum se calculează exact consumul de căldură
Wiz Khalifa contestă pedeapsa primită în România după incidentul de la Costinești. Ce poate decide instanța la următorul termen
Eveniment
Wiz Khalifa contestă pedeapsa primită în România după incidentul de la Costinești. Ce poate decide instanța la următorul termen
Decizia neașteptată a unui restaurant din Viena! Cum taxează clienții care nu se prezintă la rezervări
Eveniment
Decizia neașteptată a unui restaurant din Viena! Cum taxează clienții care nu se prezintă la rezervări
Restaurantele din UE se pregătesc pentru interdicții majore din august 2026. Ce produse vor fi interzise
Eveniment
Restaurantele din UE se pregătesc pentru interdicții majore din august 2026. Ce produse vor fi interzise
Cum să îndepărtezi gheața fără să deteriorezi betonul sau pavajul? Soluția simplă recomandată de un specialist
Eveniment
Cum să îndepărtezi gheața fără să deteriorezi betonul sau pavajul? Soluția simplă recomandată de un specialist
Ce-au descoperit polițiștii la casele unde figurează ruși, ucraineni și moldoveni cu acte românești false. Cum arată locuințele (GALERIE FOTO)
Eveniment
Ce-au descoperit polițiștii la casele unde figurează ruși, ucraineni și moldoveni cu acte românești false. Cum arată locuințele (GALERIE FOTO)
AEP propune schimbări majore în organizarea alegerilor. Cabine fără perdeluțe și urne transparente. Cum ar putea arăta viitoarele secții de vot
Eveniment
AEP propune schimbări majore în organizarea alegerilor. Cabine fără perdeluțe și urne transparente. Cum ar putea arăta viitoarele secții de vot
Cum a reușit o femeie să nască gemeni după mai multe sarcini pierdute
Eveniment
Cum a reușit o femeie să nască gemeni după mai multe sarcini pierdute
Ultima oră
15:36 - Zeci de plângeri penale împotriva anulării alegerilor de anul trecut. Acuzații de crime împotriva umanității. Se cer despăgubiri de un milion de euro.
15:14 - Amendă uriașă pentru un șofer din Viena care și-a lăsat motorul pornit pe ger
15:03 - Accidente feroviare în lanț zguduie Spania. A avut loc o nouă coliziune. Cum s-a produs incidentul (FOTO, VIDEO)
14:58 - Ciclonul Harry a făcut ravagii în Italia. A avut intensitatea unui uragan. Care au fost cele mai afectate regiuni (VIDEO)
14:30 - Termoenergetica explică facturile și întârzierile la plată pentru bucureșteni. Cum se calculează exact consumul de căldură
14:25 - Irina Loghin: „Nu mai au niciun fel de limită și bun simț!”. De ce a ajuns la secția de poliție
14:04 - Scandal la meciul dintre Sorana Cîrstea și Naomi Osaka. Lipsă de fair-play la Australian Open (VIDEO)
13:51 - Wiz Khalifa contestă pedeapsa primită în România după incidentul de la Costinești. Ce poate decide instanța la următorul termen
13:50 - Suveranism cu excepții? Cum explică George Simion scena tortului în forma Groenlandei cu steagul SUA: „Nu puteam evita”
13:37 - Decizia neașteptată a unui restaurant din Viena! Cum taxează clienții care nu se prezintă la rezervări