Lovitură pentru ANAF. Curtea de Apel Alba a decis să respingă solicitarea formulată de Fisc privind instituirea sechestrului asigurător asupra averii fostului președinte al României, Klaus Iohannis. Măsura fusese cerută de stat pentru a garanta recuperarea unor despăgubiri solicitate în urma închirierii unui imobil din Sibiu despre care autoritățile susțin că nu i-a aparținut legal.

Cererea a fost formulată prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, însă, judecătorii au considerat că nu sunt îndeplinite condițiile pentru impunerea sechestrului, respingând demersul Fiscului.

Lovitură pentru ANAF. Ce despăgubiri îi cere statul fostului președinte

Statul Român solicită obligarea lui Klaus Iohannis la plata unor despăgubiri pentru lipsa de folosință a unei cote de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului . Autoritățile susțin că fostul șef al statului ar fi beneficiat de venituri obținute din închirierea unei proprietăți care nu îi aparținea în mod legal.

Pentru a se asigura că prejudiciul va putea fi recuperat, ANAF a cerut instituirea unor măsuri asigurătorii asupra bunurilor familiei Iohannis, solicitare care, însă, nu a fost admisă de instanță.

Cum a ajuns statul să câștige casa din centrul Sibiului

Într-un dosar separat, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu a obținut o decizie favorabilă la Tribunalul Sibiu, prin care statul a câștigat și cealaltă jumătate a imobilului situat în centrul istoric al orașului. Este vorba despre aceeași casă pentru care Klaus Iohannis datorează deja despăgubiri statului român.

Decizia era necesară pentru ca Fiscul să poată întabula integral imobilul, întrucât o parte din proprietate nu figura anterior pe numele fostului președinte, ci pe numele unei alte persoane.

Ce a decis instanța în cazul celeilalte jumătăți a imobilului

Tribunalul Sibiu a admis acțiunea formulată de stat și a constatat nulitatea actelor care au stat la baza dobândirii unei părți din imobil.

„Admite acţiunea formulată de reclamantul STATUL ROMÂN, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu, în contradictoriu cu pârâta B.R., având ca obiect constatare nulitate act juridic. Constată nulitatea absolută a Certificatului de moştenitor nr. 7 din 6 februarie 2012, emis de Biroul Notarial ,,Bucşa Radu Gabriel’ şi Asociaţii, în ceea ce priveşte includerea în masa succesorală a imobilului situat în localitatea Sibiu, str. Nicolae Bălcescu, nr. 29, judeţul Sibiu, România, înscris în Cartea Funciară nr. 128410 – Sibiu (Cartea Funciară veche nr. 9331 – Sibiu) şi în Cartea Funciară nr. 128410-C1-U3 – Sibiu (Cartea Funciară veche nr. 9331 – Sibiu).

Dispune radierea dreptului de proprietate al pârâtei din Cartea Funciară nr. 128410 – Sibiu (Cartea Funciară veche nr. 9331 – Sibiu) şi a dreptului de proprietate al pârâtei din Cartea Funciară nr. 128410-C1-U3 – Sibiu (Cartea Funciară veche nr. 9331 – Sibiu). Dispune intabularea dreptului de proprietate al reclamantului cu cota de 32.459/43.100 asupra imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 128410 – Sibiu (Cartea Funciară veche nr. 9331 – Sibiu) şi cu cota de 1/1 asupra imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 128410-C1-U3 – Sibiu (Cartea Funciară veche nr. 9331 – Sibiu), cu titlu de moştenire. Obligă pe pârâtă să lase reclamantului în deplină proprietate şi liniştită posesie imobilul mai sus menţionat”, se arată în Minuta instanței.

Decizia a fost publicată pe portalul instanțelor și citată de .

Lovitură pentru ANAF. Ce urmează în dosarul sechestrului respins

În paralel cu acest verdict, statul a atacat cu apel, în decembrie 2025, decizia Tribunalului Sibiu prin care fusese respinsă cererea de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor familiei Iohannis. Dosarul a fost înaintat Curții de Apel Alba, care a menținut soluția de respingere.

Astfel, deși statul a reușit să intre în posesia imobilului din Sibiu, solicitarea de blocare a bunurilor fostului președinte rămâne, cel puțin pentru moment, fără rezultat.