Eveniment » Lovitură pentru milioane de pensionari din România. De ce întârzie pensiile și câți bani vor pierde lunar

Lovitură pentru milioane de pensionari din România. De ce întârzie pensiile și câți bani vor pierde lunar

Ana Maria
09 ian. 2026, 15:55
Lovitură pentru milioane de pensionari din România. De ce întârzie pensiile și câți bani vor pierde lunar
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Lovitură pentru pensionari. Când vor fi distribuite pensiile prin Poșta Română
  2. Lovitură pentru pensionari. Care este motivul întârzierii plății pensiilor
  3. Când intră pensiile pe card în ianuarie 2026
  4. Ce surpriză neplăcută apare pe talonul de pensie
  5. Cum sunt afectați pensionarii de această situație

Lovitură pentru pensionari. Anul 2026 debutează cu vești proaste pentru milioane de pensionari din România. Pensiile aferente lunii ianuarie vor fi plătite cu întârzieri de până la șapte zile, iar sumele virate nu includ indexarea promisă de Guvern, anunțată anterior ca măsură de protecție împotriva inflației.

Lovitură pentru pensionari. Când vor fi distribuite pensiile prin Poșta Română

Pentru pensionarii care primesc banii prin Poșta Română, distribuirea va începe abia joi, 8 ianuarie, după perioada prelungită de zile nelucrătoare de la începutul anului.

Într-un interval foarte scurt, poștașii trebuie să ajungă la aproximativ 2,2 milioane de beneficiari, termenul-limită anunțat oficial fiind 15 ianuarie. Surse din sistem avertizează însă că, în unele zone mai greu accesibile, livrarea ar putea depăși acest termen.

Lovitură pentru pensionari. Care este motivul întârzierii plății pensiilor

Întârzierea este pusă pe seama suprapunerii sărbătorilor legale cu zilele de weekend, ceea ce a dus la reluarea activității instituțiilor implicate, Casa Națională de Pensii Publice și Poșta Română, abia după această perioadă.

În lipsa unor zile lucrătoare suficiente, calendarul obișnuit de plată a fost decalat încă de la începutul anului.

Când intră pensiile pe card în ianuarie 2026

Nici pensionarii care primesc pensia în cont bancar nu scapă de întârzieri. Cele mai multe viramente sunt programate pentru 12 ianuarie, iar o parte dintre beneficiari vor primi banii pe 13 ianuarie.

Astfel, și în acest caz, plățile sunt decalate cu aproape o săptămână față de termenele obișnuite.

Ce surpriză neplăcută apare pe talonul de pensie

Dincolo de întârziere, pensionarii vor constata că pensiile nu au fost indexate cu rata inflației, așa cum prevedea legea și cum fusese anunțat anterior de autorități.

Valoarea punctului de referință rămâne la 81 de lei, în loc să crească la 87 de lei. În aceste condiții, pensia medie rămâne la aproximativ 2.818 lei, fără a depăși pragul de 3.000 de lei.

Potrivit calculelor, fiecare pensionar pierde, în medie, aproape 200 de lei lunar din cauza neaplicării majorării, potrivit Știripesurse.

Cum sunt afectați pensionarii de această situație

Întârzierea pensiilor vine într-un context extrem de dificil pentru persoanele vârstnice. La început de an, acestea se confruntă cu facturi mai mari la utilități, prețuri crescute la alimente și costuri ridicate pentru medicamente.

Pentru pensionarii care depind exclusiv de acest venit, o amânare de o săptămână poate crea probleme serioase de buget. Situația este și mai complicată pentru cei care primesc pensia prin poștă și care ar putea fi nevoiți să se deplaseze la oficii poștale aglomerate.

Până în acest moment, autoritățile nu au anunțat măsuri compensatorii nici pentru întârzierea plăților, nici pentru neaplicarea indexării.

