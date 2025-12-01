Cu ocazia Zilei Naționale a României, liderii de la Chișinău, președinta Maia Sandu și premierul Alexandru Munteanu, au transmis mesaje în care subliniază importanța valorilor de pace, libertate și democrație și legăturile istorice și culturale dintre România și Republica Moldova.

Ce spune Maia Sandu

Președinta Republicii , Maia Sandu, a transmis un mesaj pe pagina sa de Facebook.

„Astăzi celebrăm momentul istoric de la 1 decembrie 1918 – un moment care a deschis acum mai bine de un secol drumul spre pace, libertate și democrație pentru poporul român. Aceste valori sunt însă amenințate acum mai mult ca oricând”, a transmis Maia Sandu.

„În acest context complicat, datoria noastră este să onorăm prin fapte eforturile și sacrificiile celor care au făcut posibilă decizia istorică de la Alba Iulia. Să apărăm moștenirea lor, pentru ca și noi, la rândul nostru, să lăsăm copiilor și nepoților un spațiu românesc în care să poată trăi liber, demn și cu respect pentru valorile naționale. La mulți ani, România! La mulți ani tuturor românilor!”, a adăugat aceasta.

Ce spune Alexandru Munteanu

Prim-ministrul Alexandru Munteanu a transmis și el un mesaj de felicitare.

„Ziua de 1 Decembrie are o semnificație dublă pentru toți cei care simt românește și iubesc România: celebrăm legăturile care ne unesc, prin aceiași eroi ai istoriei, prin aceleași doine strămoșești, prin aceleași răni ale trecutului, dar celebrăm și aspirațiile comune pentru un viitor în libertate, demnitate și pace”, a spus acesta.

Alexandru Munteanu a mai subliniat că România este un „reper” pentru Republica Moldova, iar cetățenii moldoveni privesc „cu respect și recunoștință tot sprijinul oferit de-a lungul timpului”, exprimând „admirație pentru progresele României”, iar solidaritatea oferită de București dă „încrederea că și Republica Moldova va reuși”.

„Tot ce ne leagă face ca parcursul european pe care-l construim să fie nu doar o șansă la bunăstare și securitate, ci și unicul drum firesc. Azi celebrăm împreună România și reconfirmăm angajamentul nostru ferm de a construi o relație indestructibilă între Chișinău și București”, a adăugat el.