Majorarea facturilor la curent și gaze, însoțită de scumpirea lemnului de foc: „Prețul a crescut cu cel puțin 20% – 30%”

Scumpirile la energie electrică și gaze naturale sunt însoțite de scumpirea lemnului de foc, al cărui preț s-a majorat cu circa 30%.

Lemnul de foc, mai scump „cu cel puțin 20% – 30%”

„Faţă de anul trecut, preţul lemnului de foc a crescut cu cel puţin 20% – 30%“, spune Cătălin Tobescu, preşedintele Asociaţiei Industriei Lemnului Prolemn şi membru al Fordaq, platformă online de tranzacţionare pentru produse din lemn și cherestea, potrivit Stirilekanald.ro.

Scumpirea lemnului vine în contextul în care și facturile la curent și gaze s-au majorat. Ministrul Energiei a pus creșterea prețului gaze pe seama Federației Ruse, despre care spune că face un joc prin Gazprom pentru a operaționaliza cât mai repede gazoductul Nord Stream 2.

„Sunt prețurile din piață, pe care le vedeți. Eu cred că această majorare se va calma, și am spus, și va da înapoi. Am și explicat de unde am văzut că va da înapoi în anul viitor, văzând pe prețurile de pe bursă cum se tranzacționează pe bursă începând cu iarna viitoare. Cred în continuarea că este un joc făcut de către Federația Rusă, de către Gazprom, pentru a operaționaliza mai repede Nord Stream 2”, spunea Virgil Popescu.

Tot atunci, oficialul se arăta de părere că nu se va ajunge la o schemă europeană de ajutor în acest sens.

„Evident că ar fi mai ușor pentru orice stat să găsim o sursă europeană, să nu ne folosim sursele noastre, dar sincer să fiu nu cred că se va ajunge la o schemă la nivel european care să fie aplicată. Pentru România ar fi foarte bună inclusiv o definire a consumatorului vulnerabil european pentru că vă, dați seama, ca nivel de medie a veniturilor am urca în sus”, adăuga Virgil Popescu.