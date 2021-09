Virgil Popescu, despre creșterea prețurilor la gaze: Cred că se va calma. Cred în continuare că e un joc făcut de Rusia pentru a operaționaliza mai repede Nord Stream 2. Nu cred că se va ajunge la o schemă europeană de ajutor (VIDEO)

Virgil Popescu, ministrul Energiei, s-a arătat de părere că majorarea prețurilor la gaze naturale a fost generată de un joc pe care îl practică Federația Rusă și Gazprom pentru a operaționaliza mai repede gazoductul Nord Stream 2.

Virgil Popescu, despre creșterea prețurilor la gaze naturale

Întrebat la ce majorări să se aștepte românii, oficialul a afirmat: „Sunt prețurile din piață, pe care le vedeți. Eu cred că această majorare se va calma, și am spus, și va da înapoi. Am și explicat de unde am văzut că va da înapoi în anul viitor, văzând pe prețurile de pe bursă cum se tranzacționează pe bursă începând cu iarna viitoare. Cred în continuarea că este un joc făcut de către Federația Rusă, de către Gazprom, pentru a operaționaliza mai repede Nord Stream 2”.

Întrebat cum ar putea arăta un program european de ajutor pentru cetățenii care se confruntă cu facturi mai mari, ministrul Energiei a explicat: „Am vorbit la Consiliul de miniștri. Toți miniștrii între noi am vorbit, și formal, și informal, am ridicat acest aspect. Era de față comisara pe energie, Kadri Simson, dânsei i-am ridicat această problemă. Dacă mă întrebați pe mine, eu cred că fiecare stat membru – și cred că acolo se va ajunge – va trebui să respecte un principiu pe care Comisia probabil îl va reitera în zilele următoare, sau un set de principii pe care trebuie să le respecte când aplică politicile de ajutor în această perioadă. Este adevărat, comisara ne-a spus cam la toți, `aveți certificate de CO2 în țară, aveți un buget făcut de certificate de CO2, priviți și partea plină a paharului, acesta a crescut, puteți folosi banii de acolo sau din alte surse ca să puteți ajuta cetățenii`, și așa este, deci surse de finanțare avem la nivelul bugetului de stat, și certificate de CO2, și dividendele suplimentare, și impozitul pe venitul din gaze”.

„Evident că ar fi mai ușor pentru orice stat să găsim o sursă europeană, să nu ne folosim sursele noastre, dar sincer să fiu nu cred că se va ajunge la o schemă la nivel european care să fie aplicată. Pentru România ar fi foarte bună inclusiv o definire a consumatorului vulnerabil european pentru că vă, dați seama, ca nivel de medie a veniturilor am urca în sus”, a adăugat Virgil Popescu, care a oferit noi detalii și despre compensarea facturilor.