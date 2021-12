Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Iași: A doua oară anul acesta răsuflăm ușurați că am externat ultimul bolnav de COVID-19. Dar se adună nori grei deasupra Europei și ne e frică să nu sărbătorim prematur

Din Spitalul de Pneumoftiziologie Iași a fost externat ultimul bolnav de COVID-19, a anunțat marți seară managerul instituției, Radu Crișan-Dabija, care a atras totuși atenția că „se adună nori grei asupra Europei” și că medicilor le este frică să nu sărbătorească prematur, transmite News.ro.

„A doua oară anul acesta răsuflăm (ironic, nu?) uşuraţi fiindcă am externat (din nou) ultimul bolnav de Covid-19. Plecând pe picioarele sale, am privit din nou, ca într-un morbid deja-vu, cum ne îmbătăm cu gândul că poate «e gata», «se termină», am scăpat. Dar se adună nori grei deasupra Europei şi ne este frică să nu sărbătorim prematur”, a declarat Radu Crișan-Dabija, pe Facebook.

Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Iași a sugerat că nu și-ar mai dori să audă „salvările urlând toată noaptea” pe străzile orașului.