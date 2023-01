Manelele româneşti fac furori şi peste Ocean. Actorul Tyrese Gibson din „The Fast and the furious”, despre Narcis de la Bărbulești: „Dumnezeule, vreau să aud mai mult vocea ta”

O înregistrare video cu interpretul de manele Narcis de la Bărbulești, cântând la o nuntă din România, s-a răspândit rapid în străinătate.

Reacțiile au venit într-un ritm neașteptat după ce un actor de la Hollywood a publicat videoclipul pe pagina sa de Instagram, iar fanii săi au apreciat timbrul vocal al românului, potrivit .

Renumit pentru rolul lui Roman Pearce din „The Fast and the Furious”, Tyrese Gibson a publicat videoclipul pe pagina sa de Instagram la sfârșitul lunii decembrie.

În secțiunea de comentarii au fost postate atunci o serie de comentarii de apreciere pentru manelistul român, însă viralizarea videoclipului nu s-a oprit la contul de Instagram al actorului.

„Omg, nu pot să cred asta [dacă îl cunoașteți, vă rog să îl etichetați. Dumnezeule, VREAU SA AUD MAI MULT VOCEA DVS. Mulțumesc mamei @kimburrelllove pentru că mi-a trimis asta, whoa whoa whoa!”, este mesajul pe care Gibson l-a postat în descrierea videoclipului.

Yaw !!!!!! This has me in a whole another Bag !!!