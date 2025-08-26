B1 Inregistrari!
Manichiuristele din toată țara, obligate să arunce zeci de produse după ce s-a descoperit că gelurile semi-permanente conțin o substanță toxică

Manichiuristele din toată țara, obligate să arunce zeci de produse după ce s-a descoperit că gelurile semi-permanente conțin o substanță toxică

26 aug. 2025, 22:38
Manichiuristele din toată țara, obligate să arunce zeci de produse după ce s-a descoperit că gelurile semi-permanente conțin o substanță toxică
Sursa Foto: Freepik.com

Industria de beauty din întreaga Europă este vizată de noi reglementări, după ce s-a descoperit că există lacuri și geluri UV pentru manichiura semi-permanentă care conțin o substanță suspectată că ar fi cancerigenă, TPO. Prin urmare, Uniunea Europeană va interzice complet folosirea produsele care conțin această substanță, începând cu săptămâna viitoare.

Câți bani pierde o manichiuristă din București, nevoită să își arunce produsele

Mii de românce se vor gândi de două ori înainte să-și facă unghiile cu ojă semi-permanentă acum, după ce s-a descoperit că majoritatea produselor folosite pentru astfel de manichiuri conțin o substanță toxică, TPO. Uniunea Europeană a interzis această substanță, iar prin urmare, până săptămâna viitoare, toate saloanele și magazinele trebuie să se debaraseze de aceste produse. Manichiurestele au început deja căutarea pentru alternative mai sigure.

„Ar trebui schimbate și lămpile pentru că TPO e substanța care ajută să se întărească gelul și ar trebui lămpi mult mai puternice. Am înțeles că o mâncărime mare în zona cuticulei, beşicute care se sparg și rămâne carnea… destul de urât”, a spus Sabina Gongeanu Dușan, manichiuristă, pentru Observator News.

Sabina este nevoită acum să arunce produse de cel puţin 12.000 de lei.

Ce schimbări au fost nevoiți să facă comercianții acestor produse

Schimbări nu sunt doar pentru beneficiari, ci și pentru cei care comercializează produsele. În depozitul unei companii de top din domeniul beauty nu mai sunt acum produsele care conțineau substanța interzisă, însă tranziţia vine cu procese logistice și costuri ridicate.

TPO a fost clasificat drept substanță carcinogenă de categoria 1B, ceea ce înseamnă că prezintă un risc major de cancer.

„Oficial CE a anunțat interzicerea acestui ingredient anul acesta. A fost o schimbarea majoră atât pentru noi cât și cei din industria beauty, am fost nevoiți să reformulăm produse ceea cea însemnat un cost și eforturi logistice foarte mari”, a declarat Francisca Şoncolioş, manager marketing.

