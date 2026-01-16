B1 Inregistrari!
Dorian Popa s-a operat la nas: „Mi-a scos din coastă o bucată de vreo 5 cm". Intervenția a durat peste 6 ore. Ce a pățit influencerul

Dorian Popa s-a operat la nas: „Mi-a scos din coastă o bucată de vreo 5 cm”. Intervenția a durat peste 6 ore. Ce a pățit influencerul

Traian Avarvarei
16 ian. 2026, 17:10
Dorian Popa s-a operat la nas: „Mi-a scos din coastă o bucată de vreo 5 cm”. Intervenția a durat peste 6 ore. Ce a pățit influencerul
Cuprins
  1. În ce a constat operația suferită de Dorian Popa
  2. Dorian Popa: Am nici măcar 24 de ore de la operație și sunt turbo

Dorian Popa s-a operat la nas. Influencerul a povestit ce a pățit și de ce intervenția n-a fost una tocmai simplă. Dorian îi e foarte recunoscător medicului că acum se simte bine.

În ce a constat operația suferită de Dorian Popa

După rinoplastia realizată în trecut, veștile primite l-au luat prin surprindere, căci intervenția a dezvăluit o problemă neașteptată. Medicul care a realizat procedura i-a spus că îi lipsește un os important, numit spină, care susține septul nazal. Pentru a rezolva situația, osul a fost reconstruit folosind o parte din coasta influencerului, scrie SpyNews.

Intervenția chirurgicală a durat șase ore și jumătate.

Dorian Popa: Am nici măcar 24 de ore de la operație și sunt turbo

„Mi-a scos din coastă o bucată de vreo 5 cm ca să poată să repare tot. Aveam osul spină lipsă. M-a făcut bine, mă simt extraordinar, am nici măcar 24 de ore de la operație și sunt turbo. (…)

Noua metodă pe care dânsul o practică, de recuperare după, cu aceste tuburi prin care poți respira, deci eu respir, este senzațională pentru că nu este aia clasică pe care oamenii o știu, cu fașă, care te ține fără să respiri 48 – 72 de ore, groaznic, ți se distruge gâtul, ți se distrug buzele, sunt extrem de încântat că am ajuns pe mâna lui.

Este foarte bun prieten cu stomatologul și familia mea. Este o reușită uriașă. Doamne ajută și sănătate tuturor și un an nou bun”, a explicat Dorian Popa, pentru SpyNews.

