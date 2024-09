Marcel Ciolacu, despre pensiile celor care au lucrat în minerit: Cresc la 1 ianuarie cu coeficientul de inflaţie şi cu majorarea salariului mediu pe economie

a precizat că va avea, la Suceava, o întâlnire cu liderii lor pe tema pensiilor. Premierul a ținut să sublinieze faptul că, în cazul celor care au lucrat în acest domeniu, pensiile nu au fost „îngheţate”, ci vor creşte în luna ianuarie a anului viitor.

Ce a spus Marcel Ciolacu despre pensiile celor care au lucrat în minerit

Ciolacu a făcut aceste precizări după ce a fost întrebat cum se va proceda în cazul pensiilor unor categorii profesionale, cum ar fi minerii, siderurgiştii, CFR-iştii, care, după recalculare, au fost „îngheţate”, relatează Știrile .

„Ce înseamnă pensii îngheţate? Cresc la 1 ianuarie cu coeficientul de inflaţie şi cu majorarea salariului mediu pe economie„, a spus Marcel Ciolacu, la finalul vizitei de lucru, pe traseul Autostrăzii A7.

„Eu cu proiecte fantomas nu am de discutat”

Premierul a fost chestionat și cu privire la un proiect de act normativ al PNL în domeniul pensiilor.

„Nu ştiu. Eu cu proiecte fantomas nu am de discutat. Eu cred că trebuie să fim nişte oameni serioşi, responsabili. Am avut un vot pe această lege în Parlament, a fost votată de către toate forţele politice. Înţeleg şi jocul politic, dar cred că oamenii şi românii respectă la noi mai mult seriozitatea. O să am, de exemplu, la Suceava, voi avea o întâlnire cu liderii minerilor. Acele zone, am şi anunţat în şedinţa de Guvern, că mă oblig că voi veni cu nişte măsuri astfel încât de la 1 ianuarie, când va intra în aplicare, să remediem ce putem remedia în discuţie, normal, şi cu Comisia Europeană”, a declarat prim-ministrul Ciolacu.