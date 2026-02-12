Marele actor Victor Rebengiuc a vorbit despre amenințările primite pe social media și despre încrederea în Poliția Română, după ce doi indivizi, care ar fi frați gemeni, au fost reținuți în urma perchezițiilor pentru deținere de arme neletale.

Ce a declarat marele actor Victor Rebengiuc despre amenințările primite

Actorul Victor Rebengiuc a precizat joi, la , că are încredere în Poliția Română, care acționează pentru a-i proteja pe cei care își manifestă opiniile personale.

„Atunci când există o păstrare a ordinii în lumea asta, când toţi înţeleg că libertatea are limitele ei, că nu poţi să faci orice, nu poţi să ameninţi oamenii aşa. Cu ce putere, de unde drept să ameninţi tu oamenii care îşi manifestă părerile lor personale?!? De ce să… Atunci se va linişti… Când lumea vede că nu este pedepsită, îşi permite să te înjure, să te blesteme, să te minimalizeze.

Chiar şi acum, de ziua mea, când am împlinit 93 de ani, am găsit destule mesaje dintr-astea jignitoare, dar nu le mai dau atenţie, nu mă mai interesează, nu mă ating pe mine. Dar există proşti care se ocupă cu chestia asta şi se simt satisfăcuţi, probabil, că te ameninţă şi se bucură. Poate îşi găsesc alt mod de a se bucura. Poliţia Română lucrează, fiţi liniştiţi.”, a spus marele actor.

Actorul a subliniat că nimeni nu are dreptul să amenințe sau să jignească persoanele care își exprimă opiniile civice sau politice.

Marele actor Victor Rebengiuc, amenințat de doi indivizi. Ce au descoperit polițiștii în urma perchezițiilor

, la o adresă din București, iar oamenii legii au reținut niște frați gemeni. În locuința acestora au fost găsite pistoale neletale.

„Păi vedeţi? Ăia se joacă de-a copiii încă. Şi eu m-am jucat în tinereţe, în copilărie de-a războiul, că eu am trăit în timpul războiului copilăria mea şi aveam pistol de lemn, îmi făcusem pistol de lemn şi mă jucam, deci, se joacă şi ei”, a comentat Victor Rebengiuc după ce a aflat detaliile.

Când au început amenințările și care a fost contextul

Potrivit declarațiilor actorului, amenințările au început în decembrie 2024, după ce Victor Rebengiuc a anunțat că va participa la o manifestație civică în Piața Universității, exprimându-și public opțiunea de vot. Mesajele jignitoare și amenințătoare pe Facebook acuzau actorul că „vede comuniști peste tot” și că ar fi implicat în „activități periculoase” pentru cei care nu îi împărtășesc opiniile.

„Lăsaţi-ne în pace, să votăm pe cine vrem, să votăm şi pe cine e normal să votăm, altfel băgăm toporul în capetele alea seci”, spunea unul dintre autorii mesajelor.

Ce măsuri au luat autoritățile

Oficialii Poliției Capitalei au comunicat că cei doi suspecți au fost conduși la sediul Serviciului de Investigații Criminale-Central pentru desfășurarea activităților procesuale. În plus, au fost ridicate mai multe probe, iar cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare.