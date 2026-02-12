B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Marele premiu la Loto 6/49, câștigat după luni de așteptare. Cum a fost jucat biletul de 28 de lei

Marele premiu la Loto 6/49, câștigat după luni de așteptare. Cum a fost jucat biletul de 28 de lei

Iulia Petcu
12 feb. 2026, 22:19
Marele premiu la Loto 6/49, câștigat după luni de așteptare. Cum a fost jucat biletul de 28 de lei
Sursa Foto: Facebook/ Loteria Română
Cuprins
  1. Cum a fost jucat biletul câștigător
  2. De ce este acest câștig unul așteptat
  3. În ce termen poate fi revendicat premiul

Marele premiu la Loto 6/49 a fost câștigat joi, punând capăt unei perioade fără câștiguri de categoria I în acest joc. Anunțul a fost făcut de Loteria Română, care a confirmat valoarea consistentă a sumei adjudecate.

Cum a fost jucat biletul câștigător

Premiul de categoria I, în valoare de 4,50 milioane de euro, echivalentul a 22.948.891,68 de lei, a fost obținut cu un bilet ce a costat 28 de lei. Acesta a fost completat online, prin intermediul platformei oficiale a Loteriei Române, metodă tot mai populară în rândul participanților.

„Biletul norocos a fost jucat platforma Loteriei Romane (…) si a fost completat cu trei variante la Loto 6/49 si o varianta la Noroc, pretul biletului fiind de 28 de lei”, se arată în comunicatul companiei. Reprezentanții instituției au precizat că acesta este primul câștig de categoria I înregistrat în anul 2026, relatează HotNews.

De ce este acest câștig unul așteptat

Ultima dată când marele premiu la Loto 6/49 a fost adjudecat s-a întâmplat pe 9 noiembrie 2025. Atunci, suma pusă în joc a fost de 49.149.676,24 de lei, echivalentul a peste 9,66 milioane de euro. Perioada fără câștiguri majore a alimentat interesul jucătorilor și a contribuit la acumularea unui fond atractiv. Reluarea câștigurilor de categoria I readuce atenția asupra acestui joc tradițional.

În cazul premiului câștigat în noiembrie 2025, persoana norocoasă a ales să își păstreze anonimatul. Loteria Română a precizat totuși că acesta este din Arad, are în jur de 30 de ani și lucrează ca inginer. Pentru câștigul anunțat joi, nu au fost făcute publice informații despre identitatea câștigătorului sau despre locul unde a fost validat biletul.

În ce termen poate fi revendicat premiul

Conform regulamentului jocurilor loto tradiționale, câștigătorul are la dispoziție 90 de zile de la data tragerii pentru a revendica premiul. După acest termen, sumele nerevendicate sunt gestionate potrivit procedurilor stabilite de Loteria Română.

Tags:
Citește și...
Raed Arafat îi îndeamnă pe români să pregătească un rucsac de urgență. Ce obiecte NU trebuie să lipsească
Eveniment
Raed Arafat îi îndeamnă pe români să pregătească un rucsac de urgență. Ce obiecte NU trebuie să lipsească
Autospecială de pompieri oprită în drum spre un incendiu, pentru că nu a acordat prioritate unei mașini de poliție. Cum s-a terminat conflictul
Eveniment
Autospecială de pompieri oprită în drum spre un incendiu, pentru că nu a acordat prioritate unei mașini de poliție. Cum s-a terminat conflictul
Încă zece kilometri de cale ferată modernizată, deschiși în vestul țării. Cum schimbă investiția finanțată prin PNRR circulația trenurilor
Eveniment
Încă zece kilometri de cale ferată modernizată, deschiși în vestul țării. Cum schimbă investiția finanțată prin PNRR circulația trenurilor
Flagrant și arestări într-un dosar de trafic internațional de droguri. Ce rol au avut firmele de curierat în anchetele DIICOT (FOTO)
Eveniment
Flagrant și arestări într-un dosar de trafic internațional de droguri. Ce rol au avut firmele de curierat în anchetele DIICOT (FOTO)
Iubita lui Adrian Kreiner rămâne în arest pentru omor. Dezvăluiri neașteptate din dosar. Ce s-a aflat
Eveniment
Iubita lui Adrian Kreiner rămâne în arest pentru omor. Dezvăluiri neașteptate din dosar. Ce s-a aflat
Reacția lui Victor Rebengiuc, după ce a fost amenințat cu moartea: „Există proşti care se ocupă cu chestia asta şi se simt satisfăcuţi, probabil, că te ameninţă şi se bucură”
Eveniment
Reacția lui Victor Rebengiuc, după ce a fost amenințat cu moartea: „Există proşti care se ocupă cu chestia asta şi se simt satisfăcuţi, probabil, că te ameninţă şi se bucură”
Aer greu de respirat în județul Călărași, după noi depășiri alarmante. Ce arată măsurătorile recente privind hidrogenul sulfurat
Eveniment
Aer greu de respirat în județul Călărași, după noi depășiri alarmante. Ce arată măsurătorile recente privind hidrogenul sulfurat
Atenție, proprietari! Ce amendă uriașă riști dacă nu declari toate persoanele la întreținere
Eveniment
Atenție, proprietari! Ce amendă uriașă riști dacă nu declari toate persoanele la întreținere
Criză de personal în Spitalul Județean Brașov. Mai mulți medici au decis să demisioneze
Eveniment
Criză de personal în Spitalul Județean Brașov. Mai mulți medici au decis să demisioneze
ULTIMA ORĂ: Robert Negoiță scapă de cotrolul judiciar. Se întoarce la primărie
Eveniment
ULTIMA ORĂ: Robert Negoiță scapă de cotrolul judiciar. Se întoarce la primărie
Ultima oră
23:22 - Raed Arafat îi îndeamnă pe români să pregătească un rucsac de urgență. Ce obiecte NU trebuie să lipsească
23:06 - Autospecială de pompieri oprită în drum spre un incendiu, pentru că nu a acordat prioritate unei mașini de poliție. Cum s-a terminat conflictul
23:02 - Nicușor Dan, despre numirile la vârful parchetelor și serviciilor secrete: De ce sunt amânate deciziile și ce a spus despre Marius Voineag
22:48 - Nicușor Dan a explicat în ce condiții ar putea participa la reuniunea Consiliului Păcii propus de Donald Trump: „Noi nu putem avea un alt statut decât cel de observator”
22:16 - Nicușor Dan, semnal de alarmă după reuniunea informală a Consiliului European. Ce se întâmplă cu economia UE și viitorul NATO: „S-au spus niște lucruri dureroase”
21:50 - Încă zece kilometri de cale ferată modernizată, deschiși în vestul țării. Cum schimbă investiția finanțată prin PNRR circulația trenurilor
21:49 - Nicușor Dan, despre trecerea României la euro: „E benefică”. De când ar putea fi posibil acest lucru
21:34 - Reacția lui Nicușor Dan, după ce CCR a amânat pentru a cincea oară decizia privind pensiile speciale: „Evident că e o tergiversare, o vedem cu toții”
21:15 - Coliziune între două nave militare americane în timpul unei misiuni. Cum s-a produs incidentul în contextul operațiunilor SUA din regiune
21:11 - Ce a negociat președintele României cu liderii europeni. Nicușor Dan, declarații după summitul din Belgia: „S-a vorbit de piața unică” (VIDEO)