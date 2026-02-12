Marele premiu la Loto 6/49 a fost câștigat joi, punând capăt unei perioade fără câștiguri de categoria I în acest joc. Anunțul a fost făcut de Loteria Română, care a confirmat valoarea consistentă a sumei adjudecate.

Cum a fost jucat biletul câștigător

Premiul de categoria I, în valoare de 4,50 milioane de euro, echivalentul a 22.948.891,68 de lei, a fost obținut cu un bilet ce a costat 28 de lei. Acesta a fost completat online, prin intermediul platformei oficiale a Loteriei Române, metodă tot mai populară în rândul participanților.

„Biletul norocos a fost jucat platforma (…) si a fost completat cu trei variante la Loto 6/49 si o varianta la Noroc, pretul biletului fiind de 28 de lei”, se arată în comunicatul companiei. Reprezentanții instituției au precizat că acesta este primul câștig de categoria I înregistrat în anul 2026, relatează HotNews.

De ce este acest câștig unul așteptat

Ultima dată când marele premiu la 6/49 a fost adjudecat s-a întâmplat pe 9 noiembrie 2025. Atunci, suma pusă în joc a fost de 49.149.676,24 de lei, echivalentul a peste 9,66 milioane de euro. Perioada fără câștiguri majore a alimentat interesul jucătorilor și a contribuit la acumularea unui fond atractiv. Reluarea câștigurilor de categoria I readuce atenția asupra acestui joc tradițional.

În cazul premiului câștigat în noiembrie 2025, persoana norocoasă a ales să își păstreze anonimatul. Loteria Română a precizat totuși că acesta este din Arad, are în jur de 30 de ani și lucrează ca inginer. Pentru câștigul anunțat joi, nu au fost făcute publice informații despre identitatea câștigătorului sau despre locul unde a fost validat .

În ce termen poate fi revendicat premiul

Conform regulamentului jocurilor loto tradiționale, câștigătorul are la dispoziție 90 de zile de la data tragerii pentru a revendica premiul. După acest termen, sumele nerevendicate sunt gestionate potrivit procedurilor stabilite de Loteria Română.