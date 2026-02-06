Un francez a avut parte de o zi cu adevărat incredibilă, în care norocul l-a urmărit pas cu pas. A câștigat de trei ori consecutiv la jocurile răzuibile. Ultima încercare i-a adus de un milion de euro.

Ce decizie aparent banală i-a adus un milion de euro

Totul a pornit într-o zi obișnuită de 5 decembrie, când bărbatul, un împătimit al jocurilor loto, a intrat în chioșcul unde își încearcă frecvent norocul. A cumpărat un prim loz și a câștigat 200 de euro, informează .

Încurajat, a mers mai departe și a ales încă două bilete, „Méga Mots Croisés” și „Millionnaire”. Cel de-al doilea bilet i-a adus un câștig modest, de 20 de euro, însă momentul decisiv a venit imediat după. La răzuirea biletului „Millionnaire”, a descoperit marele premiu, jackpotul care i-a schimbat viața într-o clipă.

Povestea incredibilă a fost confirmată oficial de , într-un anunț publicat pe 2 februarie.

Cum a reacționat bîrbatul când a realizat că a devenit milionar

Cu zâmbetul pe buze, bărbatul a povestit: „Suspansul a fost de lungă durată, abia la ultimul joc răzuit am descoperit incredibilul: 1 milion de euro”

„După şocul iniţial, m-am bucurat atât de tare și am împărtășit această fericire cu familia mea”, a mai adăugat acesta.

Acum, deja privește spre viitor și își face planuri. Vrea să plece într-o alături de cei dragi, pentru a se relaxa. Bărbatul își dorește să savureze pe deplin această schimbare spectaculoasă de destin.

Conform datelor publicate de La Française des Jeux, anul trecut jocurile de răzuire și extragerile la sorți au creat nu mai puțin de 189 de milionari în Franța. Practic, aproape la fiecare două zile, un nou câștigător își vedea viața schimbată peste noapte. O statistică impresionantă, care arată cât de des norocul poate lovi exact când te aștepți mai puțin.