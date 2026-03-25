Acasa » Eveniment » Maria Ghiorghiu, viziune tulburătoare despre România: „Nimeni și nimic nu o poate atinge"

Ana Beatrice
25 mart. 2026, 15:07
Sursă Foto: Facebook - Maria Ghiorghiu
Cuprins
  1. Ce a văzut Maria Ghiorghiu în viziunea sa
  2. Cine este Maria Ghiorghiu

Mesajul Mariei Ghiorghiu pentru România. Cunoscută pentru relatările sale cu caracter spiritual, aceasta a publicat recent pe blogul personal o nouă viziune care a atras atenția cititorilor.

Ce a văzut Maria Ghiorghiu în viziunea sa

În această viziune, România ar fi protejată de forțe dincolo de lumea cunoscută. „EXTRATERESTRII FAC SCUT ÎN JURUL ROMÂNIEI SFINTE!”, își începe Maria Ghiorghiu mesajul.

„Dragii mei,

O lumină albă și orbitor de strălucitoare mă trezește la această oră și, astfel, văd stând în pat cu ochii închiși, văd deasupra patului meu, imediat sub plafonul care dispăruse în acele momente, văd HARTA ROMÂNIEI sfinte. În mijlocul HĂRȚII ROMÂNIEI, văd capul și ochii unui Extraterestru gri deschis la culoare.

Acesta stătea în inima României, privea de jur împrejur, de parcă ar fi fost numai ochi și urechi. Brusc, în jurul HĂRȚII ROMÂNIEI SFINTE au ajuns de nicăieri mulți, foarte mulți Extratereștri de culoare deschisă care s-au prins de brațe și au format un cerc bine legat în jurul HĂRȚII ROMÂNIEI. Și nu era numai un singur cerc, ci erau vreo 3-4 rânduri de EXTRATEREȘTRI care făceau scut în jurul României.

ROMÂNIA, fraților, era apărată de EXTRATEREȘTRI și nimeni și nimic nu o putea atinge din afară. Să nu uităm, dragii mei, că am scris adeseori despre EXTRATEREȘTRII care se vor arăta mai întâi poporului român, față către față.”, se arată în postarea clarvăzătoarei.

Cine este Maria Ghiorghiu

Maria Ghiorghiu este o autoare de blog din România, cunoscută pentru mesajele sale cu tentă spirituală. Ea susține că primește viziuni sau avertismente despre evenimente viitoare.

A devenit cunoscută în mediul online prin publicarea constantă de texte despre fenomene paranormale, profeții și experiențe mistice. În timp, a reușit să atragă un public fidel interesat de astfel de subiecte.

De-a lungul anilor, a afirmat în repetate rânduri că intră în contact cu extratereștrii și că primește semne „de sus” despre viitorul românilor. Potrivit ei, aceste ființe, pe care le consideră extrem de inteligente și create de Dumnezeu, ar supraveghea România și ar putea fi cunoscute direct de oameni într-o zi.

