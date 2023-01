Marian Ceaușescu povestește cum a fost bătut cu brutalitate la Mineriadă: „Văd că la putere tot ăștia sunt, de asta stau în stradă pentru că în 1989 am avut un ideal”

Marian Moroșanu cunoscut în spațiul public drept Marian „Ceaușescu” a explicat vineri seara în emisiunea Bună, România, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir cum a ajuns să primească drept poreclă numele fostului dictator.

Acesta a precizat că încă dinainte de 1989 îl imita perfect pe Nicolae Ceaușescu. Celebrul protestatar a făcut în acest sens și o demonstrație în timpul emisiunii Bună, România.

Marian Ceaușescu a explicat că și-a început activitatea protestatară, nu în 2017, ci încă de pe data de 21 decembrie 1989, activitate continuată în timpul mineriadei. Atunci a fost bătut cu brutalitate de către mineri și arestat:

„Au venit anumite persoane din acest partid guvernare care era în 2017 și au zis că eu aș fi fost miner alături de Cozma. Nu era adevărat, eram arestat, am mâncat și bătaie, aveam 21 de ani. Am fost și împușcat pe 21 decembrie 1989. Pe data de 13 iunie dimineața când am fost arestat mi s-a dat drumul, pe 14 am fost iarăși arestat de la Piața Universității. Când am coborât din acel metrou o doamnă de bine a zis ăsta e Ceaușescu, au venit minerii m-au căsăpit.

A venit miliția, m-a dus la Secția 1, am stat din data de 14 până pe 15 iunie în acea secție toată noaptea mă scoteau afară să mă bată la buricele degetelor, palme, picioare de nu mai puteam. Când văd că la putere tot ăștia sunt, de asta stau în stradă pentru că în 1989 am avut un ideal”.