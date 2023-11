Marius Pașcan (PMP): Iohannis ajunge să vină în vizită și în România. Are o atitudine de parvenit, care nu are nicio legătură cu situația noastră, cu căderea economică. Omul acesta desconsideră țara noastră (VIDEO)

Marius Pașcan, vicepreședinte PMP, l-a criticat pe Klaus Iohannis, în emisiunea Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, care se plimbă prin lumea întreagă, spunând că „are o atitudine de parvenit, care nu are nicio legătură cu situația noastră, cu căderea economică”.

“Am văzut multe glume, multă bășcălie pe seama atitudinii președintelui. Să știți că eu chiar nu mă amuz deloc pe subiectul ăsta. Omul a a avut la bugetul președinției vreo 5,4 milioane de euro, pe care i-a tocat de prin iunie. Guvernul, generos, pentru că stă cu pușculița țării la îndemână i-a mai alocat 1,5 milioane de euro și acum ajungem să vină în vizită și în România, între alte periple.

Este ceva incredibil, are o atitudine de parvenit, absolut care n-are nicio legătură cu România, cu situația noastră, cu căderea asta economică, cu atâtea probleme presante, că n-avem buget și se discută aberații și să te plimbi tu prin Africa 10 zile, este ceva sfidător, strigător la cer. Omul acesta desconsideră România. Am impresia că a ajuns să ne urască și să-i urască pe români. Nu înțeleg și nu poate explica nimeni care e rostul acestor călătorii, nu are oameni de afaceri în jur, nu anunță ceva rezultate economice, care să contribuie la bunăstarea românilor, la cel puțin niște venituri suplimentare către noi, afaceri noi care se deschid aici, dar cu cine? Că și oamenii au necazurile lor. Sunt state multe scăpate de sub control.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă românilor să nu viziteze respectivele zone că sunt nesigure, cu tot felul de confruntări armate și tot felul de facțiuni armate și omul merge spre relaxare. Eu nu știu ce să mai spun, trebuie să mă gândesc foarte serios, poate cineva îi recomandă să facă o analiză și să-l consulte și un psiholog. Nu mai are legătură cu România zilelor noastre, nu mai legătură cu românul de rând, cu problemele sale și cred că râd de noi occidentalii și europenii, când văd România în ce hal e și președintele într-o opulență, într-un lux de nedescris, într-o sfidare generalizată, cum se plimbă în lumea și legea lui cu soția, ca doi adolescenți, ca doi iubiți, pe banii unei țări necăjite și tot mai prăbușite, din păcate pentru noi toți.

Eu cred că românii vor trage concluziile de rigoare și se vor gândi de două ori pe cine pun în fruntea țării la următoarele alegeri, fiindcă tot votul este la ei, dar să se uite bine la om, că așa ceva, nu-mi vine să cred …”