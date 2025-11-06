B1 Inregistrari!
Avertismentul lui Mark Rutte, la București: „Amenințarea Rusiei nu se încheie atunci când se termină războiul. Rusia va deveni o forță de destabilizare în Europa și în lume" (VIDEO)

Avertismentul lui Mark Rutte, la București: „Amenințarea Rusiei nu se încheie atunci când se termină războiul. Rusia va deveni o forță de destabilizare în Europa și în lume” (VIDEO)

Ana Maria
06 nov. 2025, 10:26
Avertismentul lui Mark Rutte, la București: Amenințarea Rusiei nu se încheie atunci când se termină războiul. Rusia va deveni o forță de destabilizare în Europa și în lume (VIDEO)
Syrsa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Cât au decis liderii NATO să investească în apărare
  2. Mark Rutte, la București. De ce este considerată Rusia o amenințare chiar și după încheierea războiului
  3. De ce are NATO nevoie de o industrie de apărare mai puternică
  4. Mark Rutte, la București. Ce rol joacă inovația în securitatea viitorului

Mark Rutte, la București. Secretarul general al NATO a transmis un mesaj ferm în cadrul NATO-Industry Forum 2025, eveniment desfășurat joi la București. Oficialul a subliniat că ameninţarea Rusiei nu se va încheia atunci când se va termina războiul, ci va deveni una de durată. Acest lucru obligă Alianța să accelereze investițiile în apărare și să își consolideze cooperarea cu industria de profil.

Cât au decis liderii NATO să investească în apărare

Rutte a subliniat că „nu există o apărare puternică fără o industrie de armament puternic”.

„Sunt foarte mulțumit să mă aflu aici. Este un public foarte impresionant și este un eveniment important din evenimentele organizate de NATO.

Nu există o apărare puternică fără o industrie de armament puternic. E foarte simplu. Mulți dintre dumneavoastră ați fost la Haga, la summit-ul NATO, la forumul pe care l-am organizat în contextul summit. Cred că întregul summit de la Haga, inclusiv ceea ce a fost organizat în contextul industriei, a fost un eveniment istoric, un eveniment de succes și a făcut NATO mai puternic.

Și președintele a menționat acest lucru. Cu această ocazie, liderii NATO au decis să investească 5% din PIB în apărare până în 2035. 5%! Și știm cu toții că aceștia sunt bani serioși, sunt cheltuieli serioase. Însă, este ce avem nevoie pentru a fi în siguranță. Și ca parte a acestui lucru s-a convenit să se cumpere mai multe capacități de apărare, inclusiv avioane, nave, dar și muniții și alte capabilități spațiale.

Acum ne transformăm aceste decizii în acțiune, iar pentru aceasta avem nevoie de dumneavoastră. Dialogul deschis între NATO și industrie va fi esențial pentru aceste angajamente. Facem progrese și aș putea spune că facem progrese bune. În petrol, de asemenea, România planifică să-și sporească aceste cheltuieli la 3,5%. Sigur că singuri nu putem să asigurăm securitatea. Avem nevoie de capacități de echipament, de forță și de asemenea tehnologia cea mai avansată, pentru că amenințările cu care ne confruntăm sunt reale și de durată”, a precizat secretarul general al NATO.

Mark Rutte, la București. De ce este considerată Rusia o amenințare chiar și după încheierea războiului

Rutte a avertizat că pericolul reprezentat de Rusia nu se estompează odată cu încheierea războiului din Ucraina. Din contră, spune el, Rusia va continua să acționeze ca un factor de destabilizare la nivel global.

„Războiul neprovocat al Rusiei împotriva Ucrainei este un exemplu evident a amenințării. Însă, amenințarea Rusiei nu se încheie atunci când se termină războiul. Rusia va deveni o forță de destabilizare în Europa și în lume. Și Rusia nu este singură în eforturile sale de a submina regulile globale.

După cum știți, lucrează cu China, cu Corea de Nord, Iran și cu alții. Își cresc apărarea la niveluri fără precedent. Se pregătesc pentru confruntări pe termen lung. Nu putem fi naivi. Trebuie să fim pregătiți.”, a mai declarat Rutte.

De ce are NATO nevoie de o industrie de apărare mai puternică

Mark Rutte a spus care sunt cele trei aspecte pe care trebuie să se concentreze NATO.

„Președintele Roosevelt a spus că dușmanii puternici trebuie să fie îndepărtați și depășiți. Aceasta era în 1994. Și același lucru putem să-l spunem astăzi. Numim această pace prin forță și NATO își va face partea sa și avem nevoie de indrustrie pentru a-și face partea ei.

Am încredere că împreună putem să producem mai mult și să trecem peste amenințări. Pentru a face bine acest lucru trebuie să ne concentrăm pe trei aspecte: cantitatea, creativitatea și cooperare. În primul rând, cantitatea. Deja avem sisteme din cele mai bune. Asta ne dă un avans și vom continua. Dar avem nevoie de mai mult, avem nevoie de asta mai repede și să micșorăm timpul de livrare.

De asemenea, e vorba de muniții. Până recent, Rusia producea mai multe muniții decât toate țările din Alianța NATO. Dar nu mai este așa acum. În Alianță, știți că s-au deschis zeci de noi linii de producție și se extind cele existente. Facem mai mult decât am făcut în decenii. Trebuie să construim pe acest progres în alte domenii, în apărare aeriană și, de asemenea, interceptarea de drone mai ieftină. Aici, cantitatea este cheia.”, a mai explicat oficialul NATO.

Mark Rutte, la București. Ce rol joacă inovația în securitatea viitorului

Secretarul general a insistat și asupra rolului tehnologiei. El a menționat rețeaua de centre de testare NATO și Fondul de Inovații, care sprijină start-up-urile din domeniu.

„Și al doilea aspect, al doilea driver, este creativitatea. E vorba de puterea inovației. Pentru a fi în siguranță în viitor, trebuie să-i depășim prin inteligență pe inamicii noștri. Există minți creative în această sală. Știu acest lucru. Sunt întreprinderi mari până la start-up-uri cu care colaborăm. Creativitatea dumneavoastră poate să înflorească, să aduceți idei noi și ingenuitatea să fie pusă la încercare. Trebuie să apărăm inovația, să o accelerăm, cu o rețea de centre de testare în țările NATO. De asemenea, avem Fondul de Inovații NATO, care lucrează împreună cu un venture capital. Și prin acest fond, noi investim în tehnologie, de asemenea, ajutăm start-up-urile cu tehnologie care susțin apărarea noastră și rezistența noastră și securitatea noastră. Așa că se va dezvolta o nouă generație de inovatori”, a mai spus Mark Rutte.

