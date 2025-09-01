B1 Inregistrari!
Kim Jong Un pleacă spre China cu trenul său blindat. Liderul nord-coreean participă la parada militară de la Beijing alături de Xi Jinping și Vladimir Putin

Răzvan Adrian
01 sept. 2025, 19:13
Sursa Foto: Hepta.ro

Liderul Coreei de Nord, Kim Jong Un, a părăsit Phenianul luni seara la bordul trenului său blindat pentru a lua parte la parada militară de „Ziua Victoriei” din Beijing.

Evenimentul marchează prima participare a unui șef de stat nord-coreean la o paradă militară chineză din 1959 încoace, potrivit BBC.

Cuprins:

  • Contextul vizitei și importanța politică
  • Trenul blindat și tradiția familiei Kim
  • Despre vizita diplomatică

Contextul vizitei și importanța politică

Parada din Beijing, programată pentru miercuri, va aduna 26 de lideri mondiali, inclusiv pe președintele Chinei, Xi Jinping, și pe cel al Rusiei, Vladimir Putin.

Participarea lui Kim reprezintă primul său contact multilateral pe scena internațională, după o perioadă în care vizitele externe ale liderului nord-coreean au fost foarte rare.

Ultima sa vizită a avut loc în 2019, când a mers din nou la Beijing, cu ocazia aniversării a 70 de ani de relații diplomatice între China și Coreea de Nord.

Trenul blindat și tradiția familiei Kim

Kim Jong Un a început o călătorie de aproximativ 24 de ore, călătorind cu trenul său blindat, care are vagoane-restaurant unde se servesc vinuri franțuzești și preparate de lux, cum ar fi homar proaspăt.

Trenul, care circulă cu viteză mică din cauza securității sporite, este o moștenire de familie.

Această tradiție a fost începută de bunicul său, Kim Il Sung, care călătorea cu trenul în vizite oficiale în Vietnam și Europa de Est.

Tatăl său, Kim Jong II, a folosit aceeași metodă de transport, fiind cunoscut pentru frica sa de zbor.

Conform presei sud-coreene, trenul ar avea aproximativ 90 de vagoane, incluzând săli de conferințe, camere de audiență și dormitoare.

Despre vizita diplomatică

Prezența lui Kim la parada din Beijing marchează o schimbare semnificativă în relația cu China. În 2015, Coreea de Nord a trimis doar un oficial de rang înalt, Choe Ryong-hae.

Acum, liderul nord-coreean este prezent direct pe scena internațională, într-un context în care se apropie de Rusia, cu al cărei președinte, Vladimir Putin, s-a întâlnit deja de două ori de la începutul războiului din Ucraina.

Această vizită este considerată un semnal puternic de aliniere strategică între Coreea de Nord, China și Rusia, într-un moment de tensiuni crescute cu Occidentul.

