Ministerul Apărării Naționale a anunțat luni că a demarat relocarea tehnicii militare din Ceatalchioi, județul Tulcea, după ce autoritățile au activat procedurile de evacuare preventivă din cauza riscului de explozie la nava încărcată cu GPL, lovită de drone rusești pe Dunăre.

Instituția precizează că în apropierea localității se aflau sisteme militare de supraveghere, instalate pentru monitorizarea situației din zona de frontieră cu Ucraina.

„Ca urmare a măsurilor dispuse de autoritățile competente privind evacuarea preventivă a populației din comuna , județul Tulcea, Ministerul Apărării Naționale informează că în zonă se află și anumite sisteme militare de supraveghere, instalate pentru monitorizarea situației din proximitatea frontierei.

În conformitate cu procedurile operaționale, aceste mijloace militare vor fi relocate în condiții de siguranță, fără a afecta în niciun fel capacitatea de supraveghere și monitorizare a situației din zonă”, transmite MApN, potrivit .

Afectează relocarea tehnicii militare supravegherea graniței cu Ucraina?

Ministerul Apărării subliniază că, deși echipamentele sunt mutate temporar, operațiunile de monitorizare a frontierei rămân complet funcționale.

Potrivit MApN, „evacuarea sistemelor militare are caracter secundar, prioritatea în aceste momente fiind protecția și siguranța cetățenilor, aflată în responsabilitatea autorităților competente”.

„Ministerul Apărării Naționale continuă să urmărească evoluția situației și este pregătit să ajusteze măsurile de dislocare a tehnicii astfel încât să asigure continuitatea misiunilor de apărare și monitorizare”, mai arată instituția.

Ce s-a întâmplat în portul Izmail și de ce există risc de explozie

Incidentul a avut loc în noaptea de duminică spre luni, când armata rusă a lansat un nou atac cu drone asupra portului Izmail, aflat la granița cu România. Una dintre nave, încărcată cu o cantitate mare de GPL, a fost lovită și a luat foc. Asta a generat un risc extrem de ridicat de explozie.

Din acest motiv, localitățile Plauru și Ceatalchioi au fost evacuate de urgență.

Șeful DSU, Raed Arafat, a explicat la Antena 3 CNN gravitatea situației. În cazul unei deflagrații, impactul ar putea fi resimțit pe o rază de 4,5 – 5 kilometri.

Ce urmează în următoarele ore

Autoritățile rămân în alertă până când nava va fi complet stabilizată și nu va mai exista risc de explozie. MApN și structurile de intervenție continuă să monitorizeze situația în timp real, pregătite să intervină în cazul evoluțiilor neașteptate.

Relocarea tehnicii militare din Ceatalchioi este considerată o măsură necesară pentru siguranța populației, fără a afecta capacitatea de apărare a zonei.