Puțini ar alege India pentru un test de fast food, însă exact acest lucru i-a trezit interesul unui român. Curios să descopere diferențele, acesta a decis să încerce McDonald’s.

Testez McDonald’s din India 🇮🇳 Tu ce produs ai alege? 👀

Varianta indiană a celebrului lanț rămâne încă un teritoriu puțin explorat. Odată ajuns acolo, tânărul a fost surprins de meniul neobișnuit și de preparatele locale. Nu a durat mult până când experiența sa a devenit virală și a stârnit reacții în mediul online.

Cum arată fast food-ul într-o țară unde carnea nu e prioritară

Surpriza a fost uriașă pentru internauți când au aflat că în India cel mai popular burger nu conține deloc carne. Motivul este cât se poate de clar, peste 35% din populația țării este vegetariană, iar McDonald’s și-a adaptat meniul în consecință.

Influencerul Dan Has The Munchies că aroma este mult mai bogată decât s-ar fi așteptat. De asemenea, a spus că gustul este complet diferit față de variantele europene.

„Cel mai popular burger nu conține carne, ci o felie de brânză tradițională, bine condimentată, care are mult mai mult gust decât te-ai fi așteptat”, a povestit Daniel Ciprian, vloggerul cunoscut pentru recenziile sale culinare.

Ce surprize ascunde meniul McDonald’s din India

Diferențele dintre McDonald’s-ul din India și cel din Europa sunt uriașe, iar influencerul a descoperit asta pe pielea lui. Acesta a dezvăluit că în meniul indian nu există niciun produs din vită, deoarece animalul este considerat sfânt în cultura locală. În plus, Happy Meal-ul vine cu o surpriză neașteptată, o pereche de ochelari din carton în locul jucăriilor obișnuite.

Nici plăcintele nu sunt ca în România, pentru că aici sunt exclusiv sărate. „Nu au plăcinte dulci, ci doar sărtate, iar aceasta teoretic ar fi trebuit să aibă gust de . Nu știu cum ar putea un ghiveci de legume să ducă într-acolo”, a mai precizat Daniel Ciprian.

Cum au reacționat internauții

Clipul postat de influencer a strâns rapid zeci de reacții. Un urmăritor l-a întrebat dacă McDonald’s-ul din India ar intra în top 3. Acesta a răspuns că este posibil, însă mai are nevoie să testeze și alte țări înainte să facă un clasament final. Mulți i-au apreciat conținutul și l-au încurajat să continue cu astfel de videoclipuri, spunând că sunt extrem de interesante. Alții au remarcat că este singurul Mc din lume unde aproape totul este picant.

Un alt utilizator a recunoscut că, deși nu mănâncă de obicei fast food, varianta din India chiar l-ar tenta. Nu au lipsit nici replicile amuzante, precum „Nu avem Big Mac, avem Mac Puișor”, dar și povești personale. O româncă a povestit că a locuit o perioadă în sudul Indiei. Aceasta a fost surprinsă să vadă malluri cu care vindeau doar înghețată foarte ieftină, iar cozile erau imense în fiecare zi.