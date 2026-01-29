B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » McDonald’s din India, total diferit față de Europa. Un român a rămas uimit de ce a găsit în meniu: „Teoretic ar fi trebuit să aibă gust de pizza” (VIDEO)

McDonald’s din India, total diferit față de Europa. Un român a rămas uimit de ce a găsit în meniu: „Teoretic ar fi trebuit să aibă gust de pizza” (VIDEO)

Ana Beatrice
29 ian. 2026, 23:05
McDonald’s din India, total diferit față de Europa. Un român a rămas uimit de ce a găsit în meniu: „Teoretic ar fi trebuit să aibă gust de pizza” (VIDEO)
Sursă Foto: Captură Video/ TikTok - dan_has_the_munchies
Cuprins
  1. Cum arată fast food-ul într-o țară unde carnea nu e prioritară
  2. Ce surprize ascunde meniul McDonald’s din India
  3. Cum au reacționat internauții

Puțini ar alege India pentru un test de fast food, însă exact acest lucru i-a trezit interesul unui român. Curios să descopere diferențele, acesta a decis să încerce McDonald’s.

@dan_has_the_munchies Testez McDonald’s din India 🇮🇳 Tu ce produs ai alege? 👀 #MunchiesInIndia #MunchiesWorldwide #McDonalds #India #fypromania ♬ Sundon: Impact sound – Y8MD

Varianta indiană a celebrului lanț rămâne încă un teritoriu puțin explorat. Odată ajuns acolo, tânărul a fost surprins de meniul neobișnuit și de preparatele locale. Nu a durat mult până când experiența sa a devenit virală și a stârnit reacții în mediul online.

Cum arată fast food-ul într-o țară unde carnea nu e prioritară

Surpriza a fost uriașă pentru internauți când au aflat că în India cel mai popular burger nu conține deloc carne. Motivul este cât se poate de clar, peste 35% din populația țării este vegetariană, iar McDonald’s și-a adaptat meniul în consecință.

Influencerul Dan Has The Munchies a povestit pe TikTok că aroma este mult mai bogată decât s-ar fi așteptat. De asemenea, a spus că gustul este complet diferit față de variantele europene.

„Cel mai popular burger nu conține carne, ci o felie de brânză tradițională, bine condimentată, care are mult mai mult gust decât te-ai fi așteptat”, a povestit Daniel Ciprian, vloggerul cunoscut pentru recenziile sale culinare.

Ce surprize ascunde meniul McDonald’s din India

Diferențele dintre McDonald’s-ul din India și cel din Europa sunt uriașe, iar influencerul a descoperit asta pe pielea lui. Acesta a dezvăluit că în meniul indian nu există niciun produs din vită, deoarece animalul este considerat sfânt în cultura locală. În plus, Happy Meal-ul vine cu o surpriză neașteptată, o pereche de ochelari din carton în locul jucăriilor obișnuite.

Nici plăcintele nu sunt ca în România, pentru că aici sunt exclusiv sărate. „Nu au plăcinte dulci, ci doar sărtate, iar aceasta teoretic ar fi trebuit să aibă gust de pizza. Nu știu cum ar putea un ghiveci de legume să ducă într-acolo”, a mai precizat Daniel Ciprian.

Cum au reacționat internauții

Clipul postat de influencer a strâns rapid zeci de reacții. Un urmăritor l-a întrebat dacă McDonald’s-ul din India ar intra în top 3. Acesta a răspuns că este posibil, însă mai are nevoie să testeze și alte țări înainte să facă un clasament final. Mulți i-au apreciat conținutul și l-au încurajat să continue cu astfel de videoclipuri, spunând că sunt extrem de interesante. Alții au remarcat că este singurul Mc din lume unde aproape totul este picant.

Un alt utilizator a recunoscut că, deși nu mănâncă de obicei fast food, varianta din India chiar l-ar tenta. Nu au lipsit nici replicile amuzante, precum „Nu avem Big Mac, avem Mac Puișor”, dar și povești personale. O româncă a povestit că a locuit o perioadă în sudul Indiei. Aceasta a fost surprinsă să vadă malluri cu McDonald’s care vindeau doar înghețată foarte ieftină, iar cozile erau imense în fiecare zi.

Tags:
Citește și...
Strada care l-a inspirat pe George Coșbuc în „Iarna pe uliță” există și astăzi. Unde se află ulița celebră (FOTO)
Eveniment
Strada care l-a inspirat pe George Coșbuc în „Iarna pe uliță” există și astăzi. Unde se află ulița celebră (FOTO)
De ce suporterii greci au refuzat banii strânși de români după tragicul accident din Timiș
Eveniment
De ce suporterii greci au refuzat banii strânși de români după tragicul accident din Timiș
Cel mai rapid telegrafist din lume este român. Ianis Scutaru, record Guinness la doar 13 ani: „A fost nevoie de muncă”
Eveniment
Cel mai rapid telegrafist din lume este român. Ianis Scutaru, record Guinness la doar 13 ani: „A fost nevoie de muncă”
O operațiune de salvare contracronometru în Munții Maramureșului. Doi tineri ucraineni, blocați în zăpadă de peste doi metri
Eveniment
O operațiune de salvare contracronometru în Munții Maramureșului. Doi tineri ucraineni, blocați în zăpadă de peste doi metri
Vacanță în Europa în 2026? Topul destinațiilor care te lasă fără bani și alternativele accesibile. Surpriza vine din Est
Eveniment
Vacanță în Europa în 2026? Topul destinațiilor care te lasă fără bani și alternativele accesibile. Surpriza vine din Est
O femeie e acuzată că a furat dintr-o biserică din Hunedoara. Modul ingenios în care a încercat să-și ascundă fapta
Eveniment
O femeie e acuzată că a furat dintr-o biserică din Hunedoara. Modul ingenios în care a încercat să-și ascundă fapta
Depozit de deșeuri propus în comuna Lumina. Vacanțe cu miros de gunoi, la Mamaia și Năvodari
Eveniment
Depozit de deșeuri propus în comuna Lumina. Vacanțe cu miros de gunoi, la Mamaia și Năvodari
Trei persoane, reținute după ce i-au oferit bani mamei unei copile violate, pentru ca aceasta să-și schimbe declarațiile
Eveniment
Trei persoane, reținute după ce i-au oferit bani mamei unei copile violate, pentru ca aceasta să-și schimbe declarațiile
Pedeapsa cu executare primită de un bărbat din Bihor care a ucis câinele unui vecin
Eveniment
Pedeapsa cu executare primită de un bărbat din Bihor care a ucis câinele unui vecin
Cazurile de gripă iau amploare în România. 17 morți într-o săptămână și mii de îmbolnăviri noi
Eveniment
Cazurile de gripă iau amploare în România. 17 morți într-o săptămână și mii de îmbolnăviri noi
Ultima oră
23:58 - FCSB a remizat cu Fenerbahce. Campioana României a fost eliminată din Europa League
23:51 - Strada care l-a inspirat pe George Coșbuc în „Iarna pe uliță” există și astăzi. Unde se află ulița celebră (FOTO)
23:42 - Bolojan: De la anul, mandatul de premier va fi preluat de PSD. Ne propunem să respectăm înțelegerea / În ultimii ani, lucrurile n-au mers bine și pentru că politicienii nu și-au respectat înțelegerile
23:15 - De ce suporterii greci au refuzat banii strânși de români după tragicul accident din Timiș
22:44 - Nicușor Dan, despre numirile la șefia serviciilor: „Cel mai bine din afara partidelor”. Ce a spus despre numele vehiculate
22:23 - Cel mai rapid telegrafist din lume este român. Ianis Scutaru, record Guinness la doar 13 ani: „A fost nevoie de muncă”
22:19 - Nicușor Dan: „Nu există risc de creștere de taxe în viitorul apropiat”. Mesaj pentru primari: „Cred că o să-i supăr, dar…”
21:52 - Nicușor Dan: „Nu există alternativă la Bolojan”. Președintele a ezitat să-i dea dreptate premierului în acuzația că PSD blochează reformele
21:35 - Mira a pus capăt speculațiilor și a confirmat despărțirea de Levi Elekes: „Ăsta este momentul pe care nu am avut cum să îl evit” (VIDEO)
21:25 - Tatulici e pentru un guvern minoritar: „Să vedem ce face PSD în opoziția reală, că se discreditează dacă se apucă cu AUR să-și facă hora aia mizerabilă” (VIDEO)