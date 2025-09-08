Medic, despre două medicamente frecvent folosite:„ Este o problemă uriașă, iar oamenii pur și simplu nu recunosc riscul”

Un medic a tras un semnal de alarmă și a vorbit despre două , des utilizate de oameni, care pot provoca semnificative.

Ibuprofenul și paracetamolul, medicamente fără prescripție medicală, pot provoca probleme de sănătate dacă nu sunt admnistrate în mod corect, spune Dr. Dean Eggitt, medic generalist.

„Toate aceste medicamente simple fără prescripție medicală se pot dovedi, de fapt, fatale în doze greșite – iar unele, cum ar fi paracetamolul, chiar într-o săptămână. Este o problemă uriașă, iar oamenii pur și simplu nu recunosc riscul”, a spus acesta potrivit „Daily Mail”, citat de .

Medicul spune că ibuprofenul irită mucoasa stomacului și crește riscul de ulcer, care, în unele cazuri, poate evolua până la peritonită.

„Nu-mi amintesc când am luat ultima dată un analgezic fără prescripție medicală, cum ar fi ibuprofenul”, a declarat specialistul.

„În doze mari, analgezicele maschează adevărata problemă de sănătate care poate fi mult mai gravă”, a mai precizat el.

Asemănător este și în cazul paracetamolului. Pericolul apare din modul în care oamenii îl administrează și din felul în care este metabolizat de ficat, a spus medicul.

„Mulți cred că paracetamolul este inofensiv doar pentru că se găsește ușor, dar îl iau fără a respecta dozele recomandate. Chiar dacă nu depășești cantitatea maximă într-o singură zi, poți totuși să ajungi la supradozaj”, a adăugat el.

La doze mari, ficatul devine suprasolicitat, ceea ce poate duce la insuficiență hepatică permanentă.

„Prea des vedem pacienți care se prezintă cu icter, un semn clar al afectării ficatului, declanșat de o supradoză întârziată, cazuri în care oamenii au luat chiar și zece doze de paracetamol pe zi, timp de o săptămână, depășind doza recomandată”, a mai spus medicul.