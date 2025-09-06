B1 Inregistrari!
Ema, la trei ani după „Insula Iubirii": „Toată viața voi avea o problemă". Ce spune despre relația cu Răzvan

Selen Osmanoglu
06 sept. 2025, 14:44
Sursa foto: Captură video

Ema și Răzvan au participat la „Insula Iubirii” în urmă cu trei ani. Acolo, Răzvan i-a fost infidel iubitei sale, însă aceasta l-a iertat după emisiune și au devenit părinți. Acum au vorbit despre relația lor și momentul cel mai din greu din emisiune.

Cuprins

  • Greșelile din trecut
  • „Nu suntem perfecți”

Greșelile din trecut

Ema a ales să îi mai acorde o șansă lui Răzvan, însă mărturisește că va avea „o problemă” cu ceea ce s-a întâmplat pe insulă „toată viața”.

„Eu nu am comentarii despre ceea ce s-a întâmplat pe Insulă, dar soția mea nu se poate abține când vine vorba despre ceea ce am făcut eu acum trei ani. Tot încerc să o conving să depășească, dar nu a depășit. (…) Nici acum nu simt că ne-am împăcat pe deplin. ”, a spus Răzvan, pentru Cancan.

„Toată viața voi avea o problemă! Putem să înțelegem anumite lucruri, dar trecutul va face mereu parte din prezentul nostru. Ce nu înțeleg eu este cum creierul tău știe că se înscrie la un show cu ispite pentru 21 de zile, spui că iubești acea persoană, dar… uiți instant că există cuplul! Asta încă nu pot să înțeleg! Da, a avut un moment de amnezie, un moment de 21 de zile?! (…) Aceste reproșuri sunt mult mai dese când se difuzează Insula pe post, da”, a explicat Ema.

„Nu suntem perfecți”

Ema mărturisește că situația dintre ea și Răzvan devine mai tensionată în fiecare an când se difuzează „Insula Iubirii”.

„În fiecare zi ne împăcăm și ne despărțim, asta face o relație frumoasă și cu năbădăi. Nu cred că el m-a convins să îi mai dau o șansă. Femeile au o doză de nebunie. Tot încercăm, încercăm… La noi a fost să fie bine. Contează cât tragem unul de celălalt să ajungem la un numitor comun. Noi nu o să mimăm niciodată relația perfectă! Nu suntem perfecți. (…) Stăm mult despărțiți, asta ne ajută. Ne certăm mai mult prin mesaje decât față în față”, a mărturisit Ema.

