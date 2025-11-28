B1 Inregistrari!
Medic: „De șapte ori se face pielea mai fină". Iată care este cea mai simplă și gratuită metodă pentru un ten tânăr

Medic: „De șapte ori se face pielea mai fină”. Iată care este cea mai simplă și gratuită metodă pentru un ten tânăr

Selen Osmanoglu
28 nov. 2025, 13:06
Medic: „De șapte ori se face pielea mai fină”. Iată care este cea mai simplă și gratuită metodă pentru un ten tânăr
sursă foto: Unsplash
Cuprins
  1. Cum să ai o piele mai fină
  2. „Nu e minune? E formidabil!”

Într-o perioadă în care piața de cosmetice este invadată de produse scumpe și tratamente-minune, medicul Virgiliu Stroescu aduce în atenția oamenilor o soluție surprinzător de simplă pentru un ten vizibil mai fin. Este complet gratuită și accesibilă pentru toată lumea. Iată despre ce este vorba!

Cum să ai o piele mai fină

Dr. Virgiliu Stroescu, specialist în endocrinologie și nutriție, cu peste două decenii de experiență, este bine cunoscut pentru sfaturile sale orientate spre un stil de viață echilibrat. Medicul a explicat de ce odihna este cel mai puternic aliat al frumuseții.

„De șapte ori se face mai fină pielea doamnelor care dorm. Când te scoli, te scoli puțin buhăit… Nu numai că nu mai ești umflat, nu! E refăcut totul, e fin, de șapte ori se reface pielea când omul doarme opt ore pe noapte. Atunci e optim! 16 ore stăm verticali, este obligatoriu opt ore (n.r. – de somn)”, a explicat medicul, invitat în podcastul „Altceva cu Adrian Artene”.

„Nu e minune? E formidabil!”

Medicul atrage atenția că nu este vorba doar despre numărul total de ore dormite, ci și despre momentul în care are loc odihna. Pentru o regenerare optimă, cele două ore de somn dinaintea miezului nopții sunt esențiale.

„Normal trebuie să respecți legea, dar poți să întorci legea cum vrei tu. Poți să nu dormi o noapte întreagă, nu te oprește nimeni. Poți, dar nu e bine. Important este să respectăm regimul care l-a pus Creatorul în noi. Nu observați că noaptea ca să nu fie lumină mare, a pus doar o veioză? Luna, să nu supere nimic. Iar în fiecare zi, Soarele se scoală și ne luminează. Nu e minune? E formidabil! Ei bine, deci obligatoriu trebuie să dormim opt ore, dacă avem mai puțin de opt ore, e în pericol sănătatea noastră. Dacă nu ne odihnim, totul cade la pământ”, a mai spus dr. Stroescu, citat de Click.

