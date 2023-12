Metoda prin care o elevă din Iași a reușit să câștige 3000 de lei din TikTok, într-o singură noapte. Ce a făcut tânăra

O tânără din Iași a obținut aproape 3.000 de lei într-o singură noapte prin transmisiuni live pe TikTok. Ea a recunoscut că a petrecut întreaga noapte pe platformă și că, , nu a putut merge la școală a doua zi.

O elevă din Iași a câștigat aproape 3.000 de lei din TikTok, într-o singură noapte

Adolescenta în vârstă de 18 ani a spus că cheia succesului este să ai un număr de peste 1.000 de urmăritori.

„Mai întâi trebuie să fii major. Apoi, este obligatoriu să ai cel puţin 1.000 de urmăritori, să fi acumulat minimum 100.000 de vizualizări în ultimele 30 de zile, şi să postezi conţinut original, adică să respecţi regulile comunităţii TikTok. În seara aceea, când am câştigat 2.800 de lei, am stat 10 ore pe live, până dimineaţa”, a declarat C. C.

Participanții la transmisia live a tinerei din Iași au oferit cadouri care au fost transpuse în monede virtuale și au fost colectate într-un portofel virtual, conform .

„A doua zi nu am mai mers la scoală de somn, dar a meritat”

„La rândul meu, donaţiile astea tip cadou, le-am putut converti în orice moment în bani reali. Stând atâtea ore pe live-ul respectiv, i-am convins să-mi doneze cadouri multe şi s-au adunat. Nu mă așteptam să fac chiar atât de mult într-o singură noapte.

Bineînţeles, a doua zi nu am mai mers la scoală de somn, dar a meritat. Din banii câştigaţi mi-am luat haine. Ştiu că nu va merge întotdeauna cu TikTok-ul, dar încerc să profit de acest trend. Conţinutul meu este bazat pe umor, divertisment, comentez diverse emisiuni TV, depinde de ce simt să spun”, a adăugat C.C.

Prin funcția de transmisie live, creatorii de conținut sunt remunerați de urmăritori prin cadouri. Cei cu mulți urmăritori și impact pot colabora cu companii pentru promovarea produselor sau serviciilor acestora.