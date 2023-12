Opulența, un nou trend pe TikTok. O fetiță de 11 ani stârnește invidia cu accesorii de sute de mii de euro

O fetiță de numai 11 ani, cunoscută sub numele de Moo Abraham sau „fiica miliardarului,” stârnește invidia în rândul utilizatorilor deTikTok.

Moo Abraham este fiica lui Emily și Adam Abraham, fondatorii magazinului de bunuri de lux second-hand, Love Luxury, cu sediul în Londra și Dubai. Acesta este un loc unde se cumpără și vinde produse exclusiviste precum genți, ceasuri și bijuterii.

În timp ce majoritatea copiilor de vârsta ei se joacă cu jucării obișnuite, Moo a devenit celebră pe TikTok pentru aparițiile sale în haine de designer de la branduri renumite precum Louis Vuitton, Dior, Gucci și Hermés.

That @Fendi shirt looked like a dress on me!