Metoda prin care un bărbat din Arad a păcălit o persoană cu 40.000 de lei. Este cercetat pentru înșelăciune

este cercetat, sub control judiciar, după ce a să îi vireze în cont sume mari de bani.

Cum a convins o persoană să îi vireze bani

Bărbatul să dădea drept director al ANAF și ofițer sub acoperire al MAI pentru a-i putea cere persoane să îi vireze diverse sume de bani, ca fiind amenzi, avans sau procurare de licență. Astfel, a reușit să aibă în cont sumele de 20.000 de lei sub titlul de amendă, 8.200 de lei, ca fiind procurare licență de transport persoane și 11.100 de lei sub titlul de avans vânzare terenuri confiscate de ANAF. În total, prejudiciul este de 40.000 de lei, conform

„În fapt s-a reţinut că inculpatul de mai sus, în datele de 21.11.2024, 09.12.2024 şi 10.01.2025, în considerarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a indus-o în eroare pe persoana vătămată T.I, folosindu-se de calitatea mincinoasă de director al ANAF/ofiţer sub acoperire MAI, sens în care i-a solicitat acesteia sumele de 20.000 de lei cu titlu de plată sancţiune contravenţională, 8.200 de lei cu titlu de procurare licenţă de transport persoane şi suma de 11.100 de lei cu titlu de avans vânzare terenuri confiscate de către ANAF, sume virate efectiv în contul bancar deţinut de către inculpat (trei acte materiale continuate)”, se arată în comunicat.

Bărbatul a fost arestat și este cercetat pentru comiterea infracțiunii de înșeșăciune în formă continuată. El a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Polițiștii vor continua cercetările pentru a afla circumsntațele în care s-a produs înșelăciunea și pentru a trage la răspundere părțile implicate.