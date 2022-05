Micutzu a pus manele şi a înjurat pe scena Filarmonicii ”Banatul” ca să arate că „se poate”, la două săptămâni după ce concertul lui Jador a fost interzis

Micutzu, prezent marți pe scena Filarmonicii ”Banatul” din Timişoara, în cadrul unui spectacol cu alţi artişti, a pus manele şi a înjurat ca să arate că „se poate”. S-a întâmplat la două săptămâni după ce concertul maneliştilor Jador şi Aza Dau Moda a fost interzis, amintește publicația

Micutzu, înjurături pe scena Filarmonicii ”Banatul”

În timp ce unii au susținut că e nevoie de o anumită ținută și prestanță pentru a cânta pe scena filarmonicii, aprobând decizia primarului și a autorităților locale de a interzice concertul maneliștilor, alții au spus că e pur și simplu vorba de discriminare, remarcând faptul că autortățile nu au nicio problemă ca pe aceeași scenă să urce comendianți care înjură.

„A zis cineva pe Facebook «Bă, dacă nu îl lăsaţi pe Jador să cânte, îi lăsaţi pe ăştia să zică p**a?”. Noi am spus ”Corect, aşa că iată şi Jador şi p**a””, a spus comediantul, potrivit unei înregistrări publicate de mezzosoprana Aura Twarowska.

Mezzosoprana Aura Twarowska, despre spectacolele pe scena Filarmonicii ”Banatul”

„Noi, artiştii ”clasici” numim scenele operelor, teatrelor, filarmonicilor lemn sfânt. Întotdeauna urcăm pe scenă cu respect şi recunoştinţa, studiem, ne pregătim, ne îmbrăcăm în ţinute alese, ne machiem/coafăm, ne controlăm atitudinea şi mişcarea scenică. Atenţie! Postarea mea nu e despre artist, despre arta lui, sau despre preferinţele publicului din sală. Trăim în democraţie, fiecare are dreptul să aleagă, după gusturile şi educaţia lui. Consider, însă, că acest tip de spectacol nu îşi are loc pe scena Filarmonicii, după cum nici un concert simfonic nu îşi are locul într-un pub, sau un spectacol de operă, nu ştiu…, zic repede, pe un teren de cricket”, a mai scris mezzosoprana Aura Twarowska, care a şi concurat pentru postul de director al Filarmonicii.

