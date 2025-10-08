Puține alimente sunt la fel de simple și totodată complexe precum oul. În funcție de modul în care este gătit, el poate deveni un aliat în lupta cu kilogramele, o sursă rapidă de energie sau un preparat ușor de digerat.

Mihaela Bilic explică cum fiecare metodă de preparare îi modifică proprietățile și pentru cine este mai potrivită.

Cum să gătești oul dacă ești la dietă

Dacă scopul este să slăbești sau să-ți menții senzația de sațietate pentru mai mult timp, varianta potrivită este oul fiert tare. Acesta se digeră mai greu, dar ține foamea departe ore întregi, avertizează specialistul.

„Dacă sunteți la cură de slăbire și vreți ca oul să fie greu de digerat și să țină mult de foame, alegeți oul fiert tare, nimic nu satură mai bine!”, spune Mihaela Bilic pe

Oul fiert moale, ideal pentru o digestie ușoară

Pentru persoanele cu un sistem digestiv sensibil sau pentru cei care își doresc o masă lejeră, oul fiert moale este alegerea optimă. Textura lui permite o asimilare rapidă și eficientă a nutrienților.

„Dacă vreți ca oul să fie ușor de digerat și de asimilat, atunci trebuie să fie fiert moale, cu albușul complet coagulat și gălbenușul cleios”, explică nutriționista.

Ce părere are Mihaela Bilic despre oul prăjit

Mulți evită oul ochi considerându-l prea gras, dar adevărul este altul. Dacă este bine scurs de ulei, el nu devine o bombă calorică și rămâne o opțiune savuroasă pentru micul dejun.

„Dacă vă place combinația rumenit-cremos, oul ochi va fi preferatul vostru. Uleiul nu poate pătrunde printre moleculele de proteine, deci albușul nu se poate îmbiba cu grăsime. Oul ochi NU are multe calorii dacă îl scurgem bine de ulei după prăjire!”, declară Bilic.

Omleta, varianta pentru energie și efort intens

Cei care urmează diete proteice, regimuri keto sau fac sport intens pot alege omleta. Ea combină grăsimile și proteinele într-un preparat extrem de hrănitor, dar trebuie consumată cu moderație din cauza conținutului caloric.

„Dacă sunteți la dietă proteică sau keto, faceți efort intens sau aveți nevoie de un preparat sățios și hrănitor, se recomandă omleta. Gălbenușul în contact cu uleiul produce o reacție de emulsionare cu încorporarea grăsimii, lecitina din gălbenuș ‘înghite’ ulei precum maioneza. Omleta are o valoare calorică ridicată și poate ascunde multă grăsime. Socotiți 100 calorii pentru fiecare lingură de ulei din tigaie”, adaugă experta.

Câte calorii are un ou

Indiferent de metoda de preparare, un ou conține aproximativ 80 de calorii, fiind o sursă excelentă de proteine de calitate și nutrienți esențiali, potrivit informațiilor furnizate de Mihaela Bilic. Alegerea modului de gătire îl poate transforma într-un aliment potrivit pentru orice obiectiv: slăbire, digestie rapidă sau energie de durată.