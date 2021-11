Mihai Daraban (CCIR) îi dă replica lui Dacian Cioloș (USR): „Vă rog din suflet nu mai dezinformați opinia publică”

Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban, l-a acuzat de dezinformare pe liderul USR, Dacian Cioloș, și s-a arătat gata să demonstreze printr-un test poligraf că nu are niciun interes personal în ceea ce privește legea care trece terenuri de la Romexpo în proprietatea CCIR, atât timp cât fac testul și Cătălin Drulă, și Vlad Voiculescu.

„Excelență, Dom’ Președinte, vă rog din suflet nu mai dezinformați opinia publică. Legea este un drept istoric al Camerei de Comerț. Noi am fost înființați prin Lege Specială de Statul Român. Nu că am vrut noi. S-a dorit un model occidental de business. Eu sunt al 6-lea Presedinte după revoluție. Vă rog nu mai persistați in aceste atacuri. Sunt gata pentru un test poligraf cu întrebarea: «Aveți un interes personal cu această Lege?». Dar să facă testul și Domnii Drulă si Voiculescu. Atât voiam să vă spun. Mulțumesc de înțelegere”, este mesajul transmis lui Dacian Cioloș de președintele CCIR, Mihai Daraban, potrivit stiripesurse.ro.

Anterior CCIR spunea despre proiectul de lege respectiv că „este urmărit de USR pentru că, așa cum ne-am mai întrebat, se pare că reprezentanții acestuia susțin interesele altcuiva decât cele ale României și ale antreprenorilor români, atât timp cât se poziționează de aceeași parte cu interesele unei anumite companii private străine care a sesizat Comisia Europeană (CE), solicitând acesteia măsuri pentru stoparea legii”.

Senatul a adoptat, miercuri, cu amendamente, legea care vizează transmiterea cu titlu gratuit în proprietatea Camerei de Comerţ a terenurilor proprietate privată a statului aflate în folosinţa gratuită a CCIR, pentru realizarea, în maximum 40 de ani, de proiecte de dezvoltare urbană durabilă.

În finalul lunii martie, președintele Klaus Iohannis solicitase reexaminarea actului normativ.

Concret, acesta vine să modifice și să completeze Legea camerelor de comerţ din România nr. 335/2007, referindu-se la transferul unei suprafețe de 46 de hectare de la Romexpo.

Legea a fost criticată, miercuri, de președintele USR, Dacian Cioloș.